"Poly Ávila se hace la víctima para figuretear" aseguró Deysi Araujo 

La animadoraDeysi Araujo criticó duramente a Paula Ávila y no cree que la hayan drogado, tal como reveló y denunció la rubia.



“En el mundo donde estamos (espectáculo) corre bastante droga, así que ya estamos bien grandes para que (Paula) se haga la estrecha y angosta. Estoy segura de que se hace la víctima para figuretear”, precisó la pelirroja.



¿Crees que consume sustancias tóxicas?

Todas, la mayoría... He estado en una fiesta del sur y veía tantas cosas.



Es un tema delicado hablar de drogas o de algún intento de abuso.

Exacto. A los 12 años lo viví en carne propia, así que me molesta que se juegue con eso y que le den pantalla (a ‘Poly’). Qué pena que lo utilice por un poco de publicidad. Hay mucha gente que sufre y no es justo que se juegue con un tema delicado.