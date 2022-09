Macarena Vélez visitó este viernes 9 de setiembre el set del programa “América Hoy” y no pudo evitar ser consultada sobre las imágenes que protagonizó junto a su expareja Said Palao en notaría del distrito de Carmen de la Legua, en el Callao.

“¿Por qué sigues hablando de tus exparejas?”, interrogó Janet Barboza cuando la modelo participó en la secuencia de preguntas llamada: “¿Es saludable o tóxico?”.

“¿Yo?, ¿Cuándo? No hablo de mis ex”, respondió inmediatamente Macarena sorprendida por la consulta de la conductora de televisión. “Ay no, por eso es que Flor Polo se va. Hay un respeto por el invitado”, acotó ‘Giselo’ tratando de que se cambie el tema.

“Dejen que pregunte pues ¿Quién mejor que ella para aclarar los rumores? Yo siempre prefiero que me pregunten y no especulen”, comentó Barboza defendiéndose.

Tras eso, Macarena decidió explicar públicamente los motivos por los que tuvo que reunirse con la actual pareja de Alejandra Baigorria. “Con Said ha pasado mucho tiempo que no estamos. La verdad que él está en otra relación, yo también me encuentro en otra relación. Nos hemos encontrado porque teníamos un tema pendiente (…) Un negocio que teníamos juntos. Ya pasó bastante tiempo, pero a veces los papeleos se demoran un montón, eso más que todo, pero cada quién está en lo suyo”, puntualizó la exchica reality.

Macarena Vélez habla de su reunión con Said Palao

VIDEO RECOMENDADO

Renzo Schuller y la divertida broma a Zumba por su ingreso a EEG

El conductor de América Hoy se reencontró con el guerrero a través de una videollamada y no tardó en hacerle divertidas bromas sobre su ingreso a EEG.