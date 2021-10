Natti Natasha, la estrella mundial del género urbano, se alista a retomar sus conciertos presenciales, pero esta vez, confiesa, llevará una invitada muy especial a sus giras: su pequeña Vida Isabelle, de cuatro meses de nacida. “Siempre tengo a mi mamá cerca, pero yo cuido a mi niña todos los días, sin embargo, cuando tengo que hacer algo, allí está mi madre o alguien cercano de mi familia para que me reemplace.Pero ya estoy pensando en el regreso a los conciertos y vengo preparando mentalmente a mi madre para que viaje conmigo y con la bebé”, dice la artista a Trome.

“Por ser mamá nunca voy a dejar de ser Natti Natasha y estoy convencida de que la gente me va a aceptar hacer ambas cosas a la vez porque eso me hace feliz. Para mí, la manera de ser feliz es hacer las cosas que amo, la música, tener mi familia y ser madre, esa es mi dicha y no dejará de serlo”, agrega la cantautora que acaba de lanzar su álbum “Nattividad” que contiene 17 canciones y, el tema que promociona como sencillo ganador es “Imposible Amor”, en colaboración con Maluma.

La cantante confiesa que la música, durante estos tiempos difíciles, fue como su terapia. “Siempre me ha ayudado a manejar absolutamente todo, cuando tengo momentos estresantes me lleva a todo lugar. Yo nunca he dejado de trabajar, siempre que termino un proyecto, ya tengo al otro terminado, y eso, por ejemplo, me ayudó a tener actividad en la pandemia. Aprendí que la gente, al igual que yo, necesitaba de música alegre porque siento que eso era lo que nos sacaba del encasillamiento y de la tristeza”.

DOS AMORES

Natti Natasha considera que el lanzamiento de su álbum “Nattividad” no solo significa un paso más en su exitosa carrera, también es especial porque la producción corrió paralela a su debut como mamá, una experiencia que califica de “maravillosa”. “Sentí como si dos mundos estuvieran a la misma vez en mi vida, algo hermoso, diferente, pero bastante estresante, porque son muchas cosas que debes manejar a la vez. Siempre será estimulante trabajar en lo que es un álbum, pero esta vez fue más intenso todo al saber que estaba embarazada”.

“Sentí que de pronto tenía dos amores, dos bebés: la música y mi hija, y que desde el cielo me enviaban la forma de manejar todo esto. El convertirme en madre hizo que despertaran unos poderes que tenía dentro de mí y que no sabía que existían. Mi carrera y mi niña han conseguido un balance increíble en mi vida, algo definitivamente mágico”.

