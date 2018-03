'PPK' se quedará en el Perú para asesor a 'Martincito Vizcarra' [FOTOS y VIDEO]

Aunque acaba de renunciar a la Presidencia, PPK (Miguel Moreno) dijo que tiene la conciencia tranquila y por eso no se irá del país, porque ‘Vizcarra podría necesitar un asesor con experiencia’.



“Mi renuncia fue dictada por mi conciencia sucia... digo, por la sucia campaña de la que he sido objeto. Además, no soporto estar entre tanto corrupto porque me confundo”, dijo ‘ PPK’ en la piel del popular imitador.



¿De qué se arrepiente en estos casi 20 meses como Presidente?

Me arrepiento de... nada, a mi edad lo importante es que uno se olvida de todo. Ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba mi partido, pero sí recuerdo al ‘Cuy’ y mi baile será inolvidable, soy un crack, porque cuando me movía todo sonaba crack, crack, crack.



¿Entonces, no se irá del Perú?

No soy un cobarde, me quedaré para ver si Martincito Vizcarra necesita un asesor con experiencia.



Otros dicen que se irá a Estados Unidos, para ser ‘roomie’ (compañero de cuarto) de Toledo...

No me iré. Además, debe ser horrible vivir con Toledo, despertar y verlo borracho a tu lado. No, por Dios...

Si mañana muere, a dónde cree que irá, ¿al cielo o al infierno?

Al cielo, de eso estoy seguro y San Pedro me recibirá para decirme: Pedro Pablo, no nos veíamos desde la fiesta de promoción, ji, ji, ji...



¿Tiene miedo de ocupar el lugar de Fujimori en la cárcel y acompañar a Humala?

No tengo miedo a la cárcel, porque yo no hice nada. Creo que por eso no me quieren, porque no hice nada. Pero siempre me criticaron por invertir más en cárceles que en escuelas, porque sabía que no podría volver a una escuela...



¿Cómo se encuentra de salud tras la renuncia?

Mi salud está bien, todo en orden. Me siento como un bebé, con poco pelo, sin dientes y con mi pañal, ja, ja, ja.