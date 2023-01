DE MALAS. El portal de Instarándula compartió información sobre el rating que alcanzó el programa de Melissa Paredes, Karla Tarazona y ‘Metiche’. No obstante, las cifras no son nada alentadoras, ya que ‘Préndete’ de Panamericana TV no alcanza ni un punto de rating.

Según el espacio Rating Show Perú, el magazine matutino bordó los 0,2% el último 25 de enero. El mismo Samu Suárez quedó en shock con la noticia.

“¿En serio tan bajo? Pero si hasta modelando veo a Melissa y Karla. Chicos yo si los veo en las mañanas por ratos, yo soy uno de esos gatos que está ahí atento. Ojalá hagan alguito para levantar”, manifestó.

Mientras en el 24 de enero, Préndete tampoco llegó al punto y bordeó los 0,4 de rating , esto pese a que América Hoy aún no vuelve al aire, ya que su regreso está programado para este lunes 30 de enero.

Melissa Paredes: ¿Por qué no regresó a conducción de ‘América Hoy’?

Luego de anunciarse su ingreso a Panamericana TV, Melissa Paredes brindó una entrevista Trome y fue consultada directamente por qué no regresó a América Hoy, espacio que compartía con Ethel Pozo y Janet Barboza.

“Eso son cosas que se manejan internamente, las decisiones no las tomo yo, sino también mi representante, el canal, en fin. Lo importante es que estoy aquí, en ‘Panamericana Televisión’ y con ‘Préndete’”, expresó.

