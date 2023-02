‘Préndete’, magazine transmitido por en Panamericana Televisión, no pasa por un buen momento. Recientemente, se divulgaron los bajos índices de audiencia que tiene.

La información llegó gracias al portal Instarándula, que compartió los dígitos que hace el espacio televisivo, conducido por Melissa Paredes, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio.

Según indicó Samuel Suárez, ‘Préndete’ está en una situación decadente. De acuerdo con la página “Rating show Perú”, el programa que reemplazó a ‘D’Mañana’habría obtenido una calificación de 0,0 en el sector AB.

El popular Samu aprovechó para enviarle un puyazo al magazine matutino.“Qué feo 0,0 AB de Préndete. No lo ve nadie. Asu, 0,0 en AB. Me muero. ¿Qué esperan para hacer cambios? Ya más bajo no pueden caer”, expresó el periodista de espectáculos.

‘Préndete’ hace 0.0 de rating en el sector AB, según Instarándula. Video: Instarándula

