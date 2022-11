La prima del delantero peruano de la selección peruana, Gianluca Lapadula, Brigitte Román era conocida por ser familiar del jugador italoperuano pero se hizo popular cuando este año participó en el programa La Voz Perú.

Brigitte Román llegó a la audición a ciegas donde interpretó un tema de la agrupación mexicana Maná, “Corazón espinado”.

Fue ahí que Christian Yaipén de Grupo 5 y jurado de La Voz Perú se animó a voltear su silla y apostar por el talento de Brigitte Román. Junto a su entrenador, empezó la travesía en el reality musical donde avanzó varias fechas exponiendo su puesta en escena. Sin embargo, no logró alzarse con la copa de reality musical.

La cantante ha ganado popularidad por ser la prima de Lapadula, pero se perfila como una joven promesa de la música y la salsa peruana. (Fotos: IG @briroman.pe)

La jovencita, de apenas 24 años, contó que la música ha sido su sueño desde niña por lo que ahora está realizando este gran anhelo tras su paso por La Voz Perú.

Brigitte Román se abre paso en la música junto a la orquesta The Tropical Band, con quienes ya ha tenido presentaciones en diferentes tipos de fiestas, en especial en matrimonios, donde son más solicitados.

“La única forma de hacer algo increíble es amar lo que haces! Y no calculan la felicidad que me da estar en un escenario! Les cuento que ayer en el matrimonio que estuvimos cantando con la orquesta me encontré a un manito que me saludó muy emocionado, manito si llegas a leer esto, gracias por hablarme y saludarme! Fui muy feliz de que me encontraras! Nosotros somos The Tropical Band”, escribió al pie de unas fotos en las que se muestra junto a la orquesta en la que interpreta a pegajosas cumbias para los invitados de las bodas.

Gianluca Lapadula apoya esta nueva aventura de su prima y no dudo en darle corazón al reciente post de la joven cantante.

TE PUEDE INTERESAR

Shakira canceló su show en Qatar 2022: por qué la cantante le dijo NO al Mundial

Shakira es captada rompiendo en llanto en pleno parque de Barcelona: “Colgó el teléfono y se puso a llorar”

Ethel Pozo se alza y cuadra EN VIVO a Giselo por reunión con actores: “Mi esposo es director de Maricucha”