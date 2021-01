El actor argentino, Nacho Di Marco, de ‘Princesas’, reveló que conoció a su actual pareja, la modelo Catalina Vallejos, nada menos que a través de Instagram. Así lo dijo en una entrevista para América Espectáculos.

El actor reveló que se animó a escribirle “sin esperar mucho” en mayo del 2020 en plena pandemia y poco a poco la relación empezó a “fluir”. Luego le pidió a la joven conversar por WhatsApp y el amor entre la pareja fue creciendo hasta convertirse en enamorados.

En noviembre del año pasado se conocieron en la Riviera Maya, en México. “Fue por fin, tanto lo esperamos y acá estamos, es hora de vivirlo. Con el abrazo, las conversaciones cara a cara fueron como que lindo, al fin”, contó Nacho.

“Yo cuando lo vi en el aeropuerto dije que lindo”, señaló Catalina Vallejos, quien se encuentra en nuestro país junto al actor. Además, la modelo contó que Nacho ya conoció a sus padres y se llevan muy bien.

“Fue a pasar la Navidad y el Año Nuevo con mi familia y la verdad que les cayó muy bien. Nacho es relajado, conversador y mi familia también es conversadora, así que todos se llevaron muy bien”, reveló Catalina.

El actor está tan enamorado que se anima a cocinar a Catalina. Mientras ella ayuda lavando los platos. Ambos se han dado cuenta de que se complementan, pero ya han surgido algunos inconvenientes.

“A él no le gusta que camine con las patas peladas (sin zapatos) en casa”, dijo entre risas Vallejos a lo que Nacho agregó: “El tema de las patas peladas no me gusta porque después se mete a la cama así”.