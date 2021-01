La actriz peruana, Fiorella Pennano, quien encarna a ‘Blanca del Bosque’ en la novela ‘Princesas’, se encuentra más que feliz con la excelente acogida que tiene esta producción que protagoniza junto a las actrices Tatiana Calmell, Priscila Espinoza y Flavia Laos. Por eso, aseguró que le gustaría que haya más temporadas de esta exitosa producción.

“En primer lugar quiero seguir haciendo más temporadas de ‘Princesas’, luego emprender en el mercado internacional y así llegar a trabajar en plataformas internacionales, como Amazon, HBO y Netflix”, dijo la actriz que espera seguir y superar los pasos de Stephanie Cayo.

“Me siento muy feliz. Me da mucho gusto que los peruanos estén conectando con el proyecto que nos ha costado tanto sacar adelante en medio de una pandemia. De hecho, en un momento no sabíamos si íbamos a poder continuar con las grabaciones, así que le tuvimos que poner mucho esfuerzo para poder llevarlo a cabo y ver que a la gente le gusta es muy gratificante”, añadió.

El rating respalda el éxito de ‘Princesas’

‘Princesas’, novela producida por ProTV de la mano de Miguel Zuloaga, ha logrado excelentes cifras en rating. Por ejemplo, el último miércoles fue de 20.4 puntos de rating, ‘De vuelta al barrio’ hizo 19.3, ‘La rosa de Guadalupe’ obtuvo 16.4 y ‘Magaly TV, la firme’ logró de 12.5. Mientras que el jueves la telenovela hizo 21.2, ‘De vuelta al barrio’ 20.6, ‘La rosa de Guadalupe’ 19. 1 y ‘Magaly TV, la firme’ 11.8.

Fiorella Pennano señaló que desde un inicio ha sido un reto encarna a ‘Blanca’, dado que desde el segundo episodio ya estaba siendo perseguida porque la querían matar. “He estado trabajando mucho técnicamente y así vez me he apoyado en el trabajo de mis directores Lucho Barrios y Miluska Rosas”, reconoció Fiorella.

Recordó que la escena más difícil que le tocó realizar en la telenovela fue cuando ‘Regina’, personaje interpretado por Karina Jordán, le dice que no solo mató a su padre, sino también a la madre.

“Yo estaba muy nerviosa. Dejar que esas palabras penetren en mí y verdaderamente creer lo que me estaba diciendo era un reto. También la escena siguiente donde tomé el veneno y en la cárcel fueron bien retadoras”, detalló.