QUÉ FUERTE. Giuseppe Benigni, expareja de Michelle Soifer, compartió un video en sus redes sociales para responder a la lluvia de críticas pese a que ya se fue del Perú. El conocido también como ‘Principito’ no dudó en arremeter contra los peruanos.

“Voy a hacer una pequeña aclaración acá: la gente que le gusta hablar y comentar de más, le tengo una buena noticia, sus comentarios ninguno me afecta, para comenzar , segundo, cuando ustedes quieran opinar o hablar de alguien, primero investiguen bien, no se dejen llevar de comentarios o de noticias manipuladas por personas mediocres”, señaló.

Tras las críticas de Magaly Medina, el venezolano remarcó que ninguno de sus detractores le da de comer porque todo se lo ha ganado con esfuerzo. Cabe precisar, que cuando decidió dejar el Perú varias personas salieron a denunciarlo por dinero prestado que supuestamente no canceló.

“En absoluto nada me afecta porque ninguno de ustedes ni me da de comer, ninguno de ustedes no me mantiene, todo lo que he tenido y lo que tengo y lo que pueda tener más adelante, es con mi esfuerzo, con mis ganas y con salir adelante ”, señaló.

GIUSEPPE EXPLOTA CONTRA LOS PERUANOS

La expareja de Micheiller Soifer destacó que ha logrado muchas cosas siendo extranjero, mientras que los mismos peruanos están frustrados.

“ ¿Saben qué les duele a ustedes? Que como no pueden lograr las cosas que quizá yo puedo lograr y siendo extranjero, que es más complicado aún, y ustedes estando en su propio país no lo pueden hacer, están frustrados. Pero yo estoy feliz, esto con mi conciencia bien de saber que todos los días hago las cosas bien y nada más, voy a seguir viviendo mi vida normal, voy a rodearme con mujeres hermosísimas”, manifestó.

“Vivan su vida feliz, nada más, pero me da risa porque todos comienzan a escribir y a decir cosas que solo están como loros repitiendo y no tienen ni siquiera una base en lo que dicen, y ni siquiera conocen a la persona. Muchas veces uno no habla por lo que pueda estar pasando, pero nadie sabe la realidad de nadie”, agregó.