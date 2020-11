La actriz Priscila Espinoza, que interpreta a Rapunzel en la novela ‘Princesas’ que se estrenará este 1 de diciembre, se animó a hablar de lo que significó para ella desempeñar este rol protagónico junto al actor Nacho Di Marco.

“He tenido que entrar al mundo de una mujer que no camina, y debo decir que estamos en una sociedad que no está preparada para atender a la gente con discapacidad. No estamos, con esa mente de querer ayudar para que se sientan incluidos, hay muchas cosas que solucionar y yo creo que Rapunzel va ayudar empoderar a muchas personas que están postradas en una silla o tienen alguna discapacidad física para sentirse mejor con ellos mismos”, explicó la actriz

En el cuento de Disney, la princesa Rapunzel está secuestrada en un castillo, al tratarse de una historia moderna los guionistas de Protv adaptaron la trama para que la protagonista sea una muchacha discapacitada y sobreprotegida por su familia.

Tras la presentación de los personajes e historias en los medios de comunicación, se especuló en redes sociales que el amor entre los personas de Priscila y Nacho habría calado en la realidad. Sin embargo, la pareja desmintió dichos rumores.

Nacho sostuvo que ambos son amigos, y que prefiere no tocar temas de su vida privada. Mientras que Priscila prefirió reírse de los comentarios que la vienen vinculando con su compañero de escena.