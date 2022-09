Prissila Howard, ex Miss Perú Universo, realizó una conmovedora publicación en redes sociales para comunicar el fallecimiento de su padre.

“Hoy dejas un vacío enorme en mi corazón pero sé que desde el cielo me cuidarás y serás mi angelito junto a mis abuelitos. Sé que seguirás guiándome y cuidándome a mí y a nuestra hermosa familia”, expresó al inicio de su mensaje público.

“Siempre, Dios mediante, le hablaré a tus nietos de tus ocurrencias, de lo gran ser humano que fuiste, de tu enorme y noble corazón. Papito me cuidaste, me protegiste como nadie, me aconsejaste, me enseñaste a ser buena con los demás y a desearle el bien a todos. Gracias de verdad porque eso no se aprende en ninguna universidad”, añadió.

El mensaje de Howard estuvo acompañado junto a una fotografía donde la modelo posó junto a su padre en el día de su matrimonio, evento que se llevó a cabo en agosto de 2022.

“Te vamos a extrañar papito de mi alma. Te amo y te amaré por siempre. Gracias por ser el mejor amigo que siempre soné tener. Tu ‘Pichi’ linda preciosa como sólo tú me decías. Eres mi héroe. Siempre te recordaré así. Vuela alto papito hermoso”, concluyó.