Después de especularse que Gisela Valcárcel habría pedido a los organizadores de la Teletón que Tula Rodríguez no participe, la productora de Pro TV, Mariana Ramírez del Villar, dijo que siempre respaldará a la conductora de ‘En boca de todos’.

Se dijo que Gisela vetó a Tula y muchas personas esperaban saber su posición, pero prefirió el silencio...

Tula hizo lo que correspondía hacer y lo que quería hacer. Ella siempre ha tenido todo mi respaldo, la quiero, la estimo. Siempre la voy a defender cuando tenga la razón.

Peter Fajardo (productor de ‘Esto es guerra’) dijo que los artistas de Pro TV no participaron en la ‘Teletón’, porque no se iba a permitir una falta de respeto hacia Tula...

Hubo una mezcla de malentendidos. No iba a permitir que Tula dejara de ir a la ‘Teletón’, pero pensándolo bien, creo que nadie lo prohibió, sino que hubo una pésima comunicación que generó este problema.

Gisela reconoció que no hay una buena relación con Pro TV.

Para pelear se necesitan dos personas y yo no cuento, así que no hay problema.

¿Te sorprendió que Gisela llamara al programa de Magaly para defenderse?

Sus declaraciones no me sorprendieron, me sorprendió la osadía que tuvo al estar en otro canal y en la competencia.