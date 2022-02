El ‘Profe Gareca’ (Fernando Armas) asegura que, en líneas generales, el ‘once’ que enfrentará a Ecuador en el Estadio Nacional, llega bien parado al partido, pues sus ‘tigres‘ están motivados después del triunfo ante Colombia con el golazo de Edison ‘Orejitas’ Flores quien hizo renacer la esperanza de llegar al de Mundial Qatar.

Profe, ¿vamos al Mundial después de ese triunfo contra Colombia?

Trome siempre nos acompaña y con ‘La fe de Cuto’ iremos a Qatar, solo nos falta un vientecito de esa fe y listo, ya estamos en otro Mundial.

Ecuador no es fácil y si pecamos de confiados nos quedamos con ‘el pan en la puerta del horno...’

Ecuador es más peligroso que Repsol en La Pampilla, es más peligroso que Pacheco en Palacio, es más peligroso que el ‘activador’ bailando. Hay que estar concentrados los 90 minutos y debemos jugar como plan anticovid, o sea ponerle las tres dosis (goles) al toque.

‘Orejitas’ ahora es nuestro hombre gol.

El ‘Orejas’, a pesar de que no tiene muchos minutos jugando, es un muchacho que siempre aparece y cuando aparece pasan cosas, como diría Daniel Peredo, que con él ‘un gol más va a haber’.

Cueva, Callens, Gallese y Corzo están entre los cuatro favoritos de la Conmebol, eso es un aliciente para el partido de hoy.

Ya tenemos una línea de referentes importantes, solo deseo que mantengan la humildad, porque no son argentinos, y que sigan jugando así. Tapia es mi carta de barrera, de bloqueo de muralla, es el ‘Iroman’ del Perú

¿Cuál será la estrategia para el partido contra Ecuador y quién irá en la punta?

Seguiremos con la estrategia del huaco erótico de Moche, o sea un equipo bien parado y sorprendiendo con su alargue, pelotas bien cuidadas y el gol llegará de cabeza. En punta irá ‘Bryan Sonámbulo’.

¿La cábala sigue siendo la novia?

Sí, pero ahora nadie se quiere casar, con decirles que el otro día le dijo una chica a su enamorado: Mi amor, ¿Cuántos hijos quieres tener conmigo? Él le contesto, ninguno porque ya tengo cuatro con mi esposa.... Ya no hay novias, no hay matrimonios, cambiaré de cábala.

A lo Fernando del Rincón, profesor, ¿ya tiene un plan para vencerlos?

Obvio que tenemos un plan y es el pueblo que sabrá sacar sus conclusiones, porque esta selección es del pueblo y al pueblo nos debemos, perdón, ya me metí en otro personaje. Seremos ofensivos, más ofensivos que Ricardo y Jorge en ‘Hablando hue...’

Farfán sorteará un auto, ¿les ha prometido a sus ‘tigres’ repartirles su sueldo si vamos al Mundial?

Creo que se acabó la entrevista, por qué te tenés que meter con mi sueldo, déjate de pavadas, que Farfán sortee su búnker si quiere, sus relojes que cuestan más que mi carro, pero no te metas con mi sueldo, y mire, le diré algo muy en secreto, a mí mi sueldo no me gusta…, me encanta.

Por último, ¿cuál será el score ante Ecuador?

Sea el score que fuera, pero ganamos, de eso sí estoy seguro y si alguien falla, le diré en el camarín que pase el desgraciado. ¡Arriba Perú! y celebraremos con cumbia de Agua Marina.