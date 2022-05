La psicóloga Lizbeth Cueva apareció en una nueva edición de ‘América Hoy’ tras las acusaciones en su contra ante un supuesto mal manejo con el abogado de Melissa Paredes. La profesional desmintió a Jorge Cuba, padre del ‘Gato’.

“ El señor Cuba dio a entender que yo me estoy confabulando con el abogado de Melissa Paredes, eso no es cierto , yo quiero dejar en claro que al señor lo conozco desde el 2015, él asesora temas de mi familia, en esa foto que están viendo estamos reunidos porque él me está asesorando un tema familiar de mi madre”, dijo.

Además, la especialista dejó en claro que son los psicólogos del Poder Judicial los encargados de emitir certificados para que el juez decida sobre la tenencia de una menor. Pidió que no manchen su nombre.

“Yo no puedo emitir documentos de alguien que no evalúo, yo no evalúo a la niña, ni a Melissa, a ella le di un soporte emocional en el momento que pasó todo... Soy una persona que tengo 13 años en televisión, jamás iría en contra de dañar a una niña y familia, mi labor es que los papás puedan ser sensibles con sus hijos. No tengo ningún afán de confabularme con nadie, yo tengo ética, principios y valores, nadie va a venir a manchar mi trabajo por una foto que estaba conversaba ”, acotó.

Psicóloga habla sobre su reunión con el abogado de Melissa Paredes

JORGE CUBA ADVIERTE MALOS MANEJOS

El padre de Rodrigo Cuba, Jorge Cuba, advirtió que unos especialistas estarían trabajando de la mano con el Wilmer Arica, el abogado de Melissa Paredes, para, supuestamente, dejar bien parada a la actriz en su lucha legal contra el futbolista.

“ Va a sonar fuerte, pero lo tengo que decir, yo estoy con mi hijo, lo voy a defender junto con la abogada y voy a decir algo que no debo decirlo, pero lo voy a decir. Todo este teatro que ha armado Melissa con su abogado lo viene trabajando desde antes y viene preparando las pruebas, yo no quiero decir el nombre de la psicóloga que vaya a emitir esas pruebas porque es una psicóloga que sabemos que trabaja de la mano con el abogado ”, dijo el padre del Gato.