Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez salió al frente para responderle a Mónica Cabrejos, luego que la conductora de ‘Al sexto día’ aseguró que era ‘altamente inofensivo’. El exfutbolista, aclaró que la conductora no podía afirmar algo así ni poder en duda su reputación de ‘macho alfa’, porque ‘nunca la tocó’.

“Me acaban de bloquear cinco chicas, porque han leído las declaraciones de Mónica de que no pasa nada conmigo cuando a Mónica nunca la he tocado, ni un beso le he dado. Ya le dije que si me la chapaba, hasta ahora me estuviera correteando, pero la respeté porque es mi ‘causa’, mi amiga, igual que Sarita Manrique”, precisó el exfutbolista.

En redes sociales te han vacilado duro, te han puesto ‘chipitap’ y ‘gerencia manicera’...

Me han hecho puré, han trapeado el piso conmigo, pero yo tranquilo porque sí me preocuparía si alguien que toqué sale a decir lo que manifestó Mónica. Sin embargo, en la interna también me han defendido unas tres chicas, pero les he pedido que no publiquen nada.

¿Todo bien con Mónica?, ella comentó que guarda muy buenos recuerdos de su amistad.

Sí, Mónica es mi pata, pero ya viene su vuelto, ja, ja, ja, ja... Me he reído mucho con ella cuando leí la nota.

Esa chapa de que eres vacuna post-Covid porque ‘ni se siente’ es ingeniosa...

Hasta yo me reí, pero repito que me preocuparía si sale alguien a quien toqué a decir eso, porque no se puede poner en duda mi reputación, ja, ja, ja.

‘NI SE SIENTE’

Mónica Cabrejos se pronunció sobre las declaraciones de Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez, quien señaló que en una oportunidad estuvo en una cama con ella y Sara Manrique, y dijo que el exfutbolista es ‘altamente inofensivo’, que siempre desea quedar como el ‘macho alfa’ y guarda bonitos recuerdos de su amistad.

Mónica, ¿y esa anécdota que ha contado ‘Puchungo’?

Él siempre quiere quedar como el super macho, ‘machote alfa’, pero Puchungo es inofensivo, ja, ja, ja.

¿Cómo se dio eso?, ¿estaban viendo una película?

Las damas no tenemos memoria, pero guardo lindos recuerdos de nuestra amistad.

¿Siguen siendo amigos o ya no?

Es alguien a quien recuerdo con mucho cariño, nos reíamos mucho, jodíamos, chacotéabamos. Hemos hablado cuando nos cruzamos por ahí, a veces nos escribimos, pero ya la vida de ambos ha cambiado, hay más chamba, responsabilidades, deudas que pagar y poco tiempo para vacilar, pandemias que hay que esquivar. Seguro que cuando coincidamos será peor que antes.

¿Vas a lanzar otro libro?

Quizás uno donde cuente sobre Puchungo inofensivo y buen pata. Tanta risa, horas de horas solo hablando sonseras. Él debería hacer ‘Hablando huev...’, pero es ‘chuncho’, con cámara arruga. Por eso digo que es inofensivo, no hace yaya. Altamente inofensivo, es el Covid post vacuna ... ni se siente.