Alfonso ‘Puchungo’ Yánez decidió contestarle a Mónica Cabrejos luego que la conductora de televisión se refiriera a la anécdota que contó el exfutbolista, asegurando que en una oportunidad estuvo en una misma cama con ella y Sara Manrique. La también terapeuta indicó que su amigo siempre quiere quedar como el ‘macho alfa’, aunque es inofensivo.

El carismático ex volante usó sus redes sociales para responderle a ‘La Cabrejos’ y aseguró que la quiere pese a sus declaraciones. “ Eres mala Mónica jajaja te confié mi secreto y me lanzas jajaja un chape te metía y estarías atrás mío hasta ahora jajaja Te quiero mucho así me chanques. Atte la gerencia ‘ni cosquillitas’”, acotó en su cuenta oficial de Instagram.

¿QUÉ DIJO PUCHUNGO YÁNEZ SOBRE MÓNICA CABREJOS?

El exfutbolista Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez reveló que hace unos años compartió la cama con Sara Manrique y Mónica Cabrejos, pero solo en plan de amigos. Además, señala que se encuentra enamorado pero que es un amor a la distancia.

“Debo confesar que he estado echado en una cama con Sarita (Manrique) y Mónica Cabrejos” , contó ‘Puchungo’ en el programa ‘A Cachay con Sara’, que conduce Sara Manrique con el cómico José Luis Cachay, que se transmite en YouTube.

Luego, señaló que se encuentra con pareja pero que es una relación a distancia. “Actualmente tengo pareja, pero es una relación a distancia, pues ella vive fuera del país. Yo tengo una suerte porque siempre (las chicas) se van del país o se casan, ja, ja, ja. Pero bueno, vamos a ver cómo, siempre es complicado a la distancia”, dijo el exfutbolista.

¿QUÉ DIJO MÓNICA CABREJOS SOBRE PUCHUNGO?

En entrvista con Trome, Mónica Cabrejos aseguró que Puchungo Yáñez es un ‘buen pata’ y habla ‘sonseras’. “Él debería hacer ‘Hablando huev...’, pero es ‘chuncho’, con cámara arruga. Por eso digo que es inofensivo, no hace yaya. Altamente inofensivo, es el Covid post vacuna ... ni se siente” , dijo a modo de broma.

