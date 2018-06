¿Karla Tarazona está en saliditas con ‘Puchungo’ Yáñez? ¡Veamos! [VIDEO y FOTOS]

El chalaco Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez negó que haya retomado las ‘saliditas’ con Karla Tarazona, pero enfatizó que mantienen una comunicación fluida.



Además, dijo que Leonard León sería un ‘cobarde’ si es que las versiones de Mariella Zanetti y Mónica Cabrejos son ciertas, respecto a las agresiones contra su exesposa, Karla Tarazona.

Recordemos que hace unos días, Mónica y Mariella volvieron a tocar el tema, precisando que Karla Tarazona llegaba con moretones en el cuerpo a las grabaciones del programa ‘Risas de América’, y que habrían sido ocasionados por el cantante de cumbia.



Hay muchos rumores de que habrías retomado las ‘saliditas’ con Karla...

No es cierto. Nosotros hablamos seguido, pero sigo soltero. Como he dicho muchas veces, Karla es una amiga de muchos años y le tengo un gran cariño y respeto.



En los últimos días han vuelto a señalar que Leonard habría golpeado a Karla cuando eran esposos. ¿Sabías de eso?

No es mi tema. He conversado con Karla de muchísimas cosas, pero es cuestión de que lo hable ella. No me gusta meterme en problemas.



De ser cierto lo dicho, ¿Leonard sería un cobarde?

Totalmente. Cualquier tipo de hombre que le falte el respeto a una mujer, ya sea gritándola o golpeándola físicamente, creo que debe tener un castigo severo y ejemplar... Entiendo que ellos tenían sus discusiones.



¿Te parece mal que Leonard ahora denuncie a Karla por maltrato psicológico?

Lo único que deberían hacer es sentarse y solucionar sus problemas, como personas adultas y maduras que son, porque tienen dos hijos. (L. Gamarra)