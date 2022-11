El nombre de Puchungo Yáñez ha vuelto a remecer la farándula local luego que Mónica Cabrejos le contestara la revelación de un supuesto encontrón y asegurara que el exfutbolista es “inofensivo” porque “ni se siente”. Ante esto, recordamos uno de los romances más polémicos del pelotero con la modelo de Playboy, Yamila Piñero.

El amor entre la modelo argentina con el experimentado Puchungo nació en las pistas de baile de ‘El Gran Show’, cuyo programa aún está vigente con Gisela Valcárcel. La pareja se llevaba más de 20 años de diferencia, sin embargo, eso no fue impedimento para que su amor crezca en el año 2013.

“Celoso, machista, viejo... No he visto las fotos de Playboy, sí me gustaría verlas, fui a ver un show de ella, donde sale... Yo aplaudía, pero era celoso. Mis patas que me conocen de toda la vida, me decían ‘tú con alguien que se calatea’, la vida me ha dado un cachetadón ”, fueron las declaraciones de Puchungo en aquel entonces.

Incluso, el pelotero no hacía caso a las críticas por la edad con Yamila y bromeaba al respecto. “Yo estoy ganado, pero el problema es para ella, me ha comprado mis pañales (...) Cuando vamos de la mano, la gente cree que soy un buen papá y cuido a mi hija”, agregó.

Por su parte, Yamila también se mostraba muy enamorada del pelotero y lo llenó de elogios en un reportaje que le hicieron para ‘Domingo al Día’.