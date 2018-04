Puro Sentimiento: Llerita Quito confiesa que fue infiel pero que vivió calvario con su expareja :O [FOTOS]

La exintegrante de ‘Puro sentimiento ’, Llerita Quito , reveló que fue separada de la agrupación por serle infiel a su pareja con el tecladista del grupo.

“Primero fui suspendida, me llamaron a una reunión y dijeron que me darían una nueva oportunidad, pero después todo cambió”, indicó Llerita Quito.

Asimismo, reconoció que fue infiel a su pareja, a quien acusó de ser ‘celoso explosivo’ y de haberla agredido físicamente.

“Acepto mi falta, me casé enamorada, teníamos tres años de matrimonio, pero el señor era un celoso enfermizo. Le dije para separarnos, le fui sincera, pero se humillaba. Me dijo que no lo deje y que era capaz de perdonarme todo, él me agredía”, sostuvo en ‘Tengo algo que decirte’.

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.