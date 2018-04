Puro Sentimiento: esposo de Llerita Quito se retira furioso de set al ver a supuesto amante [VIDEO]

La vida de Llerita Quito , exintegrante de la orquesta de cumbia "Puro Sentimiento", es una telenovela. La cantante se presentó en "Tengo algo que decirte" para contar más detalles de su relación extramatrimonial con el músico Carlos Chamorro.



El problema se produjo porque en el set también se encontraban presentes el esposo engañado Anthony Muñoz y su hermana. El hombre no soportó ver a su esposa sentada al lado del músico con el que le fue infiel.



Al ver que Carlos Chamorro estaba sentando al lado de su aún esposa, Anthony Muñoz decidió retirarse del set bastante furioso. Este gesto hizo que Llerita Quito insistiera en su versión de que Muñoz es agresivo.



La hermana de Anthony Muñoz rompió en llanto y dijo que su hermano sufre mucho por la infidelidad. "Yo he visto como ha sufrido, es humillante lo que ella hace, él es el hombre con el que le fue infiel", explicó la cuñada de Llerita Quito.



La hermana de Anthony Muñoz no podía calmarse. "Yo he vivido día a día el sufrimiento de mi hermano. Hay que tener dignidad para traer al hombre con que le fue infiel", precisó la cuñada de Llerita Quito.

Esposo se retira de set de "Tengo algo que decirte"