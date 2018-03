La cantante Llerita Quito fue separada de ‘Puro sentimiento’ tras ser acusada de infidelidad. ¿Qué pasó? Pues al parecer, habría mantenido una relación extramarital con uno de los integrantes de la agrupación.



Emigdio Muñoz, suegro de Llerita, escribió en el Facebook de ‘Puro sentimiento’ que la esposa de su hijo tenía un romance con el tecladista de la misma agrupación.



“Me tomo el atrevimiento de contarles que la señora Llerita Quito, esposa de mi hijo Anthony Muñoz Chichipe, le fue infiel con el tecladista del grupo ‘Puro sentimiento’. No entiendo cómo es posible que este grupo permita que se destruya un hogar, sabiendo y conociendo a mi hijo, que era casado y tiene una hija de 3 años”, escribió el suegro de la cantante.



Ante este escándalo, Llerita fue separada de la orquesta.

“Doy a conocer que ya no pertenezco a la agrupación ‘Puro sentimiento’ desde el día 15 de marzo 2018, fui retirada del grupo por motivos personales que en su debido momento daré a conocer”, escribió la cantante en su Facebook, pero en una transmisión en vivo con sus seguidores dijo que está más tranquila y que seguirá adelante por más ‘que me quieran ver derrotada’.