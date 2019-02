Thamara Gómez se solidariza con Poly Ávila y Claudia Meza y dice que no se puede confiar totalmente en los amigos

Thamara Gómez, cantante de ‘Puro Sentimiento ’, lamentó la situación que viven ‘ Poly’ Ávila y Claudia Meza, y dijo que cuando ella va a una fiesta siempre lo hace acompañada de su prima y nunca pierde de vista su vaso.



“Es lamentable lo que han pasado chicas como ‘ Poly’ y Claudia Meza y espero que la Justicia sancione a los responsables”, comentó.

¿Tomas tus precauciones cuando vas a una reunión o bailar?



Claro, no salgo sola, siempre me acompaña mi prima, pues ya no se puede confiar totalmente en los amigos. No soy de tomar mucho, pero cuando tengo un vaso de licor en la mano nunca lo pierdo de vista. Mi madre y muchos familiares me han advertido mucho.

Cambiando de tema, ¿es cierto que sales con un integrante del Grupo 5?

​

Para nada. Somos solo amigos, estoy soltera. Aún no ha llegado la persona indicada a mi vida.

FISCALÍA



Por otro lado, ayer la Miss Trujillo, Claudia Meza, estuvo en Mala con su abogado y se presentó en la Fiscalía para solicitar que se acelere el proceso de investigación sobre la denuncia que hizo al señalar que intentaron violarla en una fiesta en Asia.