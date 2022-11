No los perdona. Después de defender a Latina por no pasar los 64 partidos del Mundial Qatar 2022, Gonzalo Núñez no dejó pasar la crítica hacia el canal de televisión por emitir ‘Kung fu Panda’ en lugar de uno de los partidos más importantes de la competición.

El ‘Castor’ recordó el día en que se dispuso a ver el encuentro de Alemania contra España y se llevó una gran sorpresa cuando se percató que en su lugar emitieron la popular cinta de animación.

“Ayer cómo un huev… traté de ver el Alemania contra España yterminé viendo ‘Kung Fu Panda’. Un oso huev… ahí. Pero de verdad yo estaba en la computadora, miraba de costado y decía que aún no empieza el partido porque había unos muñecos que estaban hablando”, comentó enojado Núñez.

Por último, aconsejó a la televisora de emitir un programa, serie o película más acorde con el deporte, para evitar el enojo del público televidente: “‘Kung fu Panda’, no sean pende… Cualquiera pone los ‘ Supercampeones ’ . Algo de Fútbol”, finalizó el periodista deportivo.

Gonzalo Núñez defiende a Latina por no pasar los 64 partidos de Qatar 2022: “Es muy caro comprar todo el Mundial”. VIDEO: TikTok

