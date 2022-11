Magaly Medina no se quedó callada ante las molestias de miles de hinchas que no vieron el partido de Argentina vs. Arabia Saudita en Qatar 2022 a través de Latina. Asimismo, la conductora le pareció indignante que el canal se catalogara como el ‘Canal del Mundial’.

“ Ese canal del Mundial está más vapuleado por el público que esperaba ver los partidos que le interesaban porque si tú te vendes como el canal del Mundial, lo lógico es que pases todos los partidos . Sin embargo, no pasaron el de Argentina y la mayoría de la gente no tiene DirecTv para ver los partidos en directo”, inició.

De igual manera, quedó horrorizada al mencionar cuántos partidos compraron para transmitir. “Ellos han comprado los derechos de solo 32 partidos para pasarlos en vivo, por televisión, y los otros 32 lo van a pasar 24 horas después, un día después y solo en sus plataformas digitales. Oigan, ¿qué es eso?, ¿qué tipo de arreglo es eso? ”, señaló.

La periodista de espectáculos recordó que ATV ya no emite el Qatar 2022 porque es costoso. “Lógicamente, les salió más barato porque comprar un Mundial es muy caro por eso nosotros no compramos el Mundial porque somos pobres. No tenemos esa capacidad que Latina tiene, no sé cómo. Todos los años dicen que Latina se vende al mejor postor, pero nadie quiere comprarlos ”, finalizó.

Magaly Medina comenta sobre el concierto de Juan Luis Guerra

Las autoridades cancelaron el concierto de Juan Luis Guerra luego de sobrepasar la capacidad de aforo y Magaly Medina se preocupó por la seguridad de los asistentes. “Ingresaron más de 14 mil poniendo en riesgo, lógicamente a todos los que estuvieron ahí”, señaló.