¡NO! Bibian Arango, conocida vidente colombiana, no tuvo buenas noticias para los peruanos. Según dijo, la selección de Perú no clasificaría al Mundial de Qatar 2022, que se iniciará el próximo 21 de noviembre.

Como se conoce, las chances de la ‘blaquirroja’ para llegar a la Copa del Mundo se vieron afectadas luego que el gol contra Uruguay no fuera validado.

“Yo había dicho que esto (Perú – Uruguay) definitivamente iba a ser un empate, pero le robaron el gol a Perú. Si tú me preguntas si Perú va a llegar a Qatar; yo no lo veo en el mundial”, señaló a El Popular.

Bibian Arango: Perú sí llegará al repechaje, pero no al Mundial

La vidente Bibian Arango prefijo que la selección peruana sí llegará al repechaje, que es la última oportunidad para clasificar a Qatar 2022. Las escuadras que podrían enfrentarse al Perú por un puesto en la Copa del Mundo son Emiratos Árabes Unidos, Irak, Líbano y Australia.

“Yo tengo que ser franca, no lo veo, lo siento. No clasifica al mundial, no lo veo. Llega al repechaje, pero no veo que entre a Qatar”, enfatizó.

