¿Quién no tiene recuerdos memorables cuando escucha hablar de “Grease”? Aunque han pasado más de 40 años desde su estreno, allá por el año 1978, la película sigue tan fresca y no deja de arrancarnos una que otra sonrisa.

Olivia Newton-John y John Travolta protagonizaron a la pareja que cantaba y bailaba en el filme. Temas como “You’re the one that I one”, “Summer Nights” o “Grease Lightning” fueron tan pegajosos que hasta actualidad seguimos escuchándolos porque nos hacen mover todo el cuerpo.

Debido al tiempo que ha pasado desde que Paramount Pictures lanzó “Vaselina” o “Brillantina”, como se le conoce en otros países, cuatro décadas exactamente, hacemos un repaso de los actores que han fallecido, pero que ocuparon un lugar en nuestros corazones.

La película fue un rotundo éxito y consolidó la carrera de varios artistas principales como la del mismo Travolta y Newton-John, la de Stockard Channing, la de Jeff Conaway y otro más. (Foto: Paramount Pictures)

ANNETTE CHARLES - CHA CHA

Annette Charles interpretó en “Grease” a Cha Cha, la rival en la pista de baile de Olivia Newton-John. Aunque durante el filme se la veía a menudo apoyándose en coches, aparentemente para mostrar una postura sexy, lo cierto es que intentaba sobrellevar los dolores que le producía un embarazo ectópico.

Abandonó la interpretación y murió el 3 de agosto de 2011 en Los Ángeles, víctima de un cáncer de pulmón, pese a que jamás probó un cigarrillo. Inicialmente había sido hospitalizada por neumonía.

JEFF CONAWAY - KENICKIE

Jeff Conaway interpretó a Kenickie, el mejor amigo de Danny en el instituto Rydell. Tras “Grease” participó en las series de televisión “Taxi” y “Babylon 5”. Durante el rodaje conoció a la hermana de Olivia Newton-John, Rona Newton-John, con la que se casó en 1980, pero se divorció de ella cinco años después.

En 2008 participó en el reality show “Celebrity Rehab with Dr. Drew”, en el que hizo pública su adicción al alcohol y la cocaína, dijo que consumía estupefacientes para buscar un refugio a los abusos sexuales que sufrió en su niñez. Murió en mayo de 2011 a los 60 años de una hemorragia cerebral provocada por una sobredosis de calmantes. Él también tenía neumonía y problemas respiratorios.

Jeff Conaway falleció el 27 de mayo del 2011 a los 60 años debido a una sobredosis. (Foto: Paramount Pictures)

DENNIS CLEVELAND STEWART - CARA DE CRÁTER

Dennis Stewart, más conocido como Cara de cráter en “Grease”, era el chico malo de la película, pues era el líder de la banda Los Escorpiones. Volvió a interpretar el papel de líder de los Motoristas en “Grease 2” (1982). Apareció también como bailarín en “The Beatles’ Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

Le diagnosticaron VIH en 1993 y falleció a consecuencia de complicaciones relacionadas con la enfermedad al año siguientes a los 46 años. Fue incinerado y sus cenizas esparcidas sobre el mar.

JOAN BLONDELL - VI

Joan Blondell fue Vi en “Grease”, la película que llegó al final de una carrera plagada de papeles de rubia sexy. Fue una actriz fundamental para la Warner Bros en la época anterior al Código Hays, e intervino en más de 100 filmes para el cine y la televisión.

Murió de leucemia el 25 de diciembre de 1979, a los 73 años en Santa Mónica, California. Un año después del estreno de la película que interpretaron Travolta y Newton-John. Ella fue enterrada en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Glendale.