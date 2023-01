Andrea Llosa regresó recargada con la temporada doce de ‘Nunca Más’ y la quinta de ‘Andrea’, y cuenta que a veces se ha quebrado porque se identifica con la historia y no tiene problemas con Magaly Medina porque ' no estoy pendiente de lo que diga’.

“Cada año que pasa digo ‘cómo podemos estar tanto tiempo en la pantalla’ y además con la misma energía. Hacer un programa de lunes a viernes no es fácil y también está ‘Nunca Más’ todos los domingos que compite con los bravos (programas) y en plena coyuntura. He venido de vacaciones relax, pero ya me estoy poniendo un poco loca, es inevitable ”, dijo la periodista.

Son programas de mucha carga emocional, ¿te afectan?

Algo que me cuesta mucho todavía es manejar mis emociones. Si digo que separo el trabajo es mentira porque esto no es un show, esto no es algo que tiene un guion , acá lo que ves es lo que sucede. Yo sí me quedo con una carga emocional terrible y también me quiebro porque te identificas con alguna historia, porque es una historia de la vida real y hay alguna fibra que llega a tocarte

Hablando de otro tema, ayer (martes) fue la preventa del canal, ¿te cruzaste con Magaly?

No, yo estuve en la mañana y, creo, que ella después. Pero si nos hubiésemos cruzado no habría problema, soy una mujer educada.

Estás en paz después de todo lo que pasó.

La verdad no estoy muy pendiente de lo que diga o no diga . ATV es una familia, una familia un poco disfuncional, pero nos llevamos bien.

En todas las familias siempre hay alguien que te quiere meter cabe...

Yo no lo tomo así, cada una tiene su espacio, su público . Es una mujer fuerte, yo soy una mujer fuerte y tengo carácter fuerte, ella también, entonces no estamos para estar con actitud modosita. Yo no me meto con nadie, trabajamos en diferentes lugares, pero sí me cruzo con ella por supuesto que la saludaría.

Te molestó que diga que le hubiera gustado que tu programa le deje un buen ‘colchón’.

Esas son tonterías del año pasado, además ya he dicho ‘ahí están las cifras’. Ahorita estoy enfocada en ‘Andrea’, ‘Nunca Más’, mis hijos, la Casa del Amor, en ‘Mujeres poderosas’, que es un proyecto increíble. No hay tiempo para escuchar o prestar atención a cosas que no me importan. Yo respeto su trabajo y tampoco pretendo caerle bien a todo el mundo.

¿Sigues soltera?, se dice que estás en proceso de reconciliación con tu esposo.

Ja, ja, ja qué chismosos. no, él está tranquilo, yo lo respeto muchísimo y es una superpersona. Pero no, estamos bien así.

Ya te acostumbraste a dormir sola...

Uno nace sola y muere sola.... no te acostumbras a dormir sola estamos fregados ja, ja, ja...

No tiene nada de malo si te vuelves a enamorar...

Por supuesto, pero prefiero no responder porque no se mentir ja, ja, ja...

ATV PUSO ‘PAÑOS FRÍOS A BRONCA DE ANDREA Y MAGALY

Magaly Medina y Andrea Llosa han sido evidentes al reflejar que no existe una buena relación entre ellas, pese a que pertenecen a la misma casa televisora. Ney Guerrero, productor de ATV, habló sobre las fricciones que tuvieron y reveló que el canal tuvo que intervenir para poner ‘paños fríos’ entre ambas.

En entrevista con el diario ‘Expreso’, Ney Guerrero, exproductor del programa de la ‘urraca’, sostuvo que los egos muchas veces ganan en la televisión, pero que la situación está calmada entre ambas conductoras. “Como en toda familia, siempre hay pequeñas diferencias, súmale que son mujeres con el respeto de las mujeres, los egos, es parte del trabajo. Las hermanas en la casa siempre se pelean, pero la familia sigue unida”, dijo.

Además, tras revelar que el mismo canal ATV tuvo que intervenir para que no existiera mayor conflicto entre Magaly y Andrea, se refirió a los personajes que ambas entrevistan. “Todos son libres de invitar a quien quiera, pero ahora hay criterios para tocar ciertos temas”, dijo tras ser consultado por la molestia de Magaly luego que Andrea Llosa entrevistara a los mismos personajes.