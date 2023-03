Belén Estévez afirmó que Melissa Paredes no fue un buen jale para ‘Préndete’ y que debería asumir sus errores ya que dijo que la culpa del bajo rating del programa no es por ella sino del canal porque ‘tiene la antena fría’. Y sigue enfocada en su faceta empresarial con el lanzamiento de su colágeno hidrolizado.

“Yo creo que si uno es un buen jale puede levantar el rating, no me parece que debamos echarle la culpa a algo externo. Debemos mirar un poquito para adentro y también asumir los errores. Melissa no fue un buen jale”, señaló.

Melissa dijo que fue culpa del canal por tener la antena fría.

Pudo decir ‘no la hice y, además, el canal no me ayudó’, pero echarle la culpa al canal porque al programa le va mal, no me parece.

Crees que el público le ha dado la espalda y no olvida el ‘ampay’ con Anthony Aranda...

Me parece que no debería ser así. Pero si alguien está en la pantalla, tiene talento y te divierte, no debería importar lo que haga con su vida, entiendo que los magacine tienen una visión distinta porque van dirigidos a la familia, a las madres y tienen que cuidar mucho la vida privada quizá o la imagen de los conductores, pero algunos programas buscan lo controversial, hacer portadas.

Y Melissa es una figura mediática, polémica.

Lo que pasa es que creen que lo mediático es todo. Lamentablemente, el escándalo mata al talento. No voy a mencionar nombres, pero hay gente que tiene menos talento que una madera y está en todos lados, ¿cuál es el mérito?, el escándalo. Mientras que una viene haciendo las cosas bien, tratando de limpiar su imagen de tanto calateo y al final elegí un camino diferente. Económicamente, no me reditúa, quizá en lo personal sí porque estoy tranquila, no me meto en un lío, pero lo que te da plata es el escándalo, pero es momentáneo porque las marcas tampoco quieren gente escandalosa. Entonces, ¿qué hacemos? recorremos un camino a largo plazo que es el de limpiar tu imagen o recorres el camino del corto plazo que es la inmediatez. Yo elegí el camino emprender, que es el camino difícil porque me encantan los retos.

Estás alejada de la televisión y enfocada en tu faceta empresarial.

Acabo de lanzar mi 'Colágeno hidrolizado', es mi nuevo bebé. Es un producto que yo he usado, sé que funciona. No avalo nada que no haya consumido porque no engaño a la gente.