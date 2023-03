La cantante Briyit Palomino contó que vive al máximo su soltería y está en busca de un chico reality para que protagonice su próximo videoclip. Además, comentó que está preocupada por su familia que vive en Puno porque aún continúan las protestas.

“Ahorita le estoy dando otro impulso a mi carrera. Tengo nuevo mánager y pronto estrenaremos algunas canciones”, dijo la ‘Vampiresa de la cumbia’.

¿Tu mánager es tu pareja?

No, es un señor...y a mí me gustan los chibolos ja, ja, ja.

Ya no mezclas los negocios con el trabajo.

Ya no, aprendí la lección.

¿Cuál es el tema que lanzarás próximamente?

Se llama ‘Dicen’ y es una composición de Juan Carlos Fernández. Además, estamos buscando el galán para el videoclip.

Tienes en mente a alguien.

Estaba pensando en algún compañero con los que participe en ‘El gran show’, pero aún no tengo definido con quien.

Pero a ti, ¿quien te gustaría?

De repente Mario Hart, Zumba, Juan Carlos Rey de Castro, Nico Ponce, no sé si alguno me acepte, pero sí me gustaría que salgan en mi video. También podría buscar un chico reality, pero no sé cuál.

Y cómo vamos del corazón, algún saliente...

Varios, pero nada serio por el momento.

Eres difícil de conquistar.

Estoy viviendo al máximo mi soltería. Lo bueno es que puedo irme donde quiera, cuando quiera, salgo con quien quiera, voy y vengo y ya.

Entonces, eres un alma libre...

Sí, totalmente.

¿Cómo está tu familia en Puno?

Ellos están bien, tranquilos, pero las huelgas y manifestaciones no los dejan trabajar y se están perjudicando solos.

Briyit Palomino sobre palabras de Dina Boluarte: “Rechazo esa expresión de que ‘Puno no es el Perú’, pues el Perú somos todos”

La ‘Vampiresa de la cumbia’, Briyit Palomino, lamentó la terrible situación que está atravesando el sur del país, luego de haber ayudado a los manifestantes que la semana pasada se refugiaron en la universidad San Marcos para posteriormente participar en la denominada marcha, ‘La Toma de Lima’.

“En estos momentos me encuentro en el Cusco y el señor del taxi me cuenta que no hay combustible, que no van a poder trabajar, y los alimentos han subido de precio. Igual pasa en Puno, mi familia me dice que los alimentos están escasos. Yo soy de Puno, estoy orgullosa de mi tierra, así que rechazo esa expresión de que ‘Puno no es el Perú’, pues el Perú somos todos”, afirmó.

Además, La cantante Briyit Palomino llevó agua y víveres a los manifestantes que llegaron desde el interior del país, quienes se alojan en la Universidad de San Marcos, y espera que se encuentre una solución pacífica a todas las demandas. Además, aclaró que no lo hace por figuretear y que su apoyo es de corazón.

TE PUEDE INTERESAR: