El actor Gerardo Zamora, uno de los protagonistas de la serie ‘Rivera, el protector’, afirmó que esta producción es la sucesora de la recordada ‘Gamboa’ y está feliz por el éxito de ‘La reina del Sur’.

“Esta serie es un proyecto de largo aliento que empezó antes de pandemia y que se ha podido concretar finalmente. Se estrenará este viernes a través de las pantallas nacionales de Viva TV y creo que el público va a quedar satisfecho con lo que hemos hecho”, afirmó Gerardo, quien da vida a ‘Culebra’.

Se podría decir que esta serie policial es la sucesora de ‘Gamboa’.

Así es. ‘Gamboa’ marcó un antes y después en cuanto a la producción de series en nuestro país y no se ha vuelto a hacer, creo que ‘Rivera, el protector’ es la oportunidad de que puedan disfrutar de un policial sobre todo las nuevas generaciones que no han tenido la oportunidad de ver un policial nacional.

En la serie hay muchas escenas de acción y no han tenido dobles.

Las escenas de acción para los actores siempre es un reto. En nuestro caso no hay una preparación especial, pero sí se hace el trabajo de manera sostenida, colaboran con nosotros también personas especializadas y aprendemos a resolver las situaciones en el momento. El resultado se podrá apreciar en pantalla y creo que hemos obtenido lo que esperábamos.

Esta serie se estrenó en Amazon Prime Video en Estados Unidos, eso quiere decir que se puede hacer producciones de exportación.

A la ficción peruana le que le falta es darle el toque internacional. Hay producción nacional, no como en años anteriores, a mi entender creo que se ha reducido, pero todo que lo que hagamos tenemos que darle un enforque internacional. Hay que dejar de hacer solamente series locales y enfocarnos también en que sea un producto que se pueda ver en cualquier parte del mundo, que no solamente se cuenten historias que suceden en nuestro país, sino contar historias con las cuales cualquier persona, de cualquier país se pueda sentir identificado.

Me imagino que también estarás contento por el éxito de ‘La Reina del Sur 3′.

Contentísimo, todavía se mantiene entre las series más vistas aquí en el Perú desde su estreno, el 30 de diciembre. Estuvo también número uno durante varias semanas en Netflix a nivel internacional como serie de habla no inglesa, lo cual también es importante porque demuestra no solamente la calidad de actores que hay en el elenco, sino toda la grandísima producción que ha hecho tanto Telemundo como Netflix. Además, nos va a abrir las puertas, el elenco peruano creo que ha hecho un trabajo impecable y me siento orgulloso de ser parte de ello y de representar mi país.