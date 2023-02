Gino Assereto se pronunció ante las cámaras de “América Espectáculos” sobre el beso que protagonizó con su compañera Nadia Collantes durante un reto de actuación en el reality “Esto es Guerra”.

El influencer y expareja de Jazmín Pinedo reconoció que se olvidó de su guion, pero lo que sí tenía presente es que debía darle tres besos a su pareja en la ficción.

Gino Assereto sobre beso con Nadia en reto de actuación

“Me he olvidado de todo, no me acordaba de nada. Por eso, siempre digo que la actuación es bonita, pero aprenderte los guiones es muy complicado”, señaló Gino Assereto.

“Es parte es de la actuación, pues. Es lo más chévere de la actuación”, acotó el también cantante, quien explicó por qué pidió retomar la escena. “Eran tres besos, no me dejaron, terminar, yo no puedo dejar las cosas a medias. ¿De eso no me olvidé? No, eso no me olvidé”, dijo muy sonriente.

Como se recuerda, el reto protagonizado por Gino y Nadia viene siendo comentado en las últimas horas debido a que se dieron los apasionados besos delante de Jazmín Pinedo, quien estuvo como jurado en el set del reality de competencia.

Jazmín Pinedo quiere ver feliz a Gino Assereto

Jazmín Pinedo apareció esta mañana en la conducción de ‘Más Espectáculos’ y se refirió al beso actuado que le dio su expareja Gino Assereto a una participante de ‘Esto es Guerra’. La ‘chinita’ no tuvo reparos en brindarle nuevamente palabras románticas al ‘tiburón’ a fin de que consiga su felicidad.

“ Ambos están cumpliendo con su trabajo, así se den un beso de mentira, o un beso de verdad, a mí ya no me tendría por qué importar porque nosotros somos amigos, somos papás, hace ya cuatro años que no estamos juntos”, dijo la modelo.

Cabe precisar que Jazmín Pinedo ha iniciado una relación con Pedro Araujo, un joven uruguayo que conoció en la boda de su hermana. La modelo precisó que espera que Gino encuentre el amor de su vida y que esa persona sea la apropiada por su menor hija.





