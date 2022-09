¡UY NO! Karla Tarazona se refirió a Ale Venturo y Gato Cuba luego que la pareja confirmó que la empresaria está embarazada, esto a pesar que no tienen ni un año de relación.

“Una mujer ya experimentada como Ale que ya tiene una hija, un hombre como el Gato Cuba que ya tiene una hija, crees tú que de chiripazo, de casualidad, a los dos meses de relación se va a embarazar? ¡No hay chiripazo!”, dijo durante su programa D’ Mañana.

Ale Venturo y el Gato Cuba oficializaron su romance en enero de este año. Actualmente, el futbolista viene atravesando un escándalo, ya que no puede estar cerca de la hija que tiene con Melissa Paredes.

¿Ale Venturo planeó embarazarse del Gato Cuba? Esto dice Metiche

La conductora de TV remarcó que a un adulto un embarazo no puede sorprenderlo, ya que tiene mayor responsabilidad. “Aquella mujer que dice: ‘ay, se me chispoteó’, no, ni amor. Uno muy bien sabe, a una adulta no se le chispotea nada”, reprochó.

Karla Tarazona cuestiona a Ale Venturo y el Gato por embarazo

Ante ello, el popular Metiche dejó entrever que la empresaria habría planeado todo. “Entonces la Ale Venturo de repente le hizo creer al ‘Gato’ Cuba que se estaba cuidando y no lo hizo, puede ser también”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

Stefano Salvini confiesa que aún siente algo por Johanna San Miguel: “Sigo enamorado de ella”

Andrea le da la razón a la mamá de Melissa Paredes: “Si se embaraza la van a juzgar”

Yahaira Plasencia: ¿Cuánto dinero cobraría la cantante en Spotify según sus reproducciones?