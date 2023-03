Lady Guillén calificó a Rafael Cardozo de ridículo y poco caballeroso por pedirle el anillo de compromiso Carol Reali, Cachaza y aseguró que ella no le devolvía nada . Además, afirmó que cuando una persona no es feliz tiene derecho a buscar otro camino.

“Yo no devolvería un anillo de compromiso así me lo pida de rodillas, así me meta el floro de que tengo un ‘auto’ en el dedo, a mí eso me parece una ridiculez y una falta de caballerosidad. Lo mejor que pudo hacer Cachaza dentro de esa relación es quitarse esos 12 años, creo que por más que todo empezó bonito, en la última época de su vida, como ella lo comenta, ya no era feliz. Cuando alguien ya no es feliz tiene todo el derecho de escoger otro camino para encontrar lo que le dé paz y felicidad. Así que, si me preguntas a mí, yo nunca le devolvería el anillo”, afirmó la conductora de ‘Dilo fuerte’.

Hablando de otro tema, ¿qué opinas de las últimas declaraciones de Shakira, quien reconoció que ha sido dependiente de los hombres?

Las últimas declaraciones de Shakira fueron de sanación, son parte de su terapia. Creo que ha sido muy importante que ella, en este momento de su vida, salga a hablar. Shakira tenía un semblante muy triste y que dé la cara reforzó su empoderamiento y el de muchas mujeres que cantan sus canciones en el mundo. Las canciones de Shakira han sido una terapia para muchas de nosotras. También me parece válido que ella reconozca que aún sigue sufriendo, no a la depresión y sí a la expresión, que es para mí lo más valioso que se dijo en la entrevista.

¿Una mujer necesita de un hombre?

Una mujer jamás va a necesitar o depender de un hombre. En estas épocas, con el avance de la educación para reforzar la autoestima de la mujer, ya tenemos claro que no es necesario tener a un hombre al costado para ser feliz, para costear gastos, incluso, ya ni para tener un hijo. Ya hemos demostrado que podemos vivir solteras, sin un hombre, y encontrar la felicidad en otros ámbitos de la vida.

Cambiando de tema, en ‘Dilo Fuerte’, a diario, se tocan temas de realidad nacional, ¿sientes que los programas de televisión dan poco espacio a estas noticias?

Es verdad que, a veces, los medios de comunicación no tocan mucho la realidad, la televisión vive de los números de rating, pero creo que las producciones de televisión debemos descubrir nuevas formas de poder ayudar a la sociedad, informando sobre la realidad, por ejemplo, y, al mismo tiempo, conseguir beneficios propios como programa y como canal. Por nuestro lado, nuestra finalidad es informar, ser la voz de ese peruano al que nadie escucha, y así siempre será.

