Stefano Salvini, expareja de Johanna San Miguel, causó polémica luego que se viralizó un video donde habló sobre algunas figuras de la farándula, entre ellas Magaly Medina.

“Mañana salgo en Magaly, ¿tú crees?, ojalá, a mí me encanta Magaly. Quiero verme ahí, hola, Magaly, sí salimos en TV, vamos puño, hagamos fuerza para salir en Magaly. Si me invita Magaly, me la chapo en vivo”, dijo.

Precisamente, la ‘urraca’ compartió un extracto de su transmisión en vivo y no dudó en catalogarlo como “bestia”.

“Ahora lo vemos hecho una bestia, se tomó en serio su papel que hizo como ‘’la bestia en la telenovela Princesas ¿no?”, dijo antes de presentar la nota.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Stefano Salvini?

Luego de ver la nota completa, la conductora se mostró sorprendida y afirmó que parecía que algo le había pasado porque ni se había bañado.

“De verás a este chico qué le pasa y así se pone hacer un en vivo no sé, se había fumado algún tipo de cigarrillo medio loco, no se había ni bañado, felizmente que a través de las pantallas en las transmisiones en vivo no se siente el olor de la gente, eso hubiera sido fatal”, expresó.

