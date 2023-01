Yessenia Villanueva afirmó que a pesar de que tuvo una infancia difícil no le guarda rencor a su papá, Melcochita, a quien quiere y admira. Sin embargo, le pide a Monserrat que no vuelva a referirse a ella ni a sus hermanos porque ‘no es santa ni la trabajadora del año’.

“Mi papá siempre se deja llevar por las mujeres que tiene a su lado. Yo nunca me metí en las relaciones de mi padre, pero el dinero cambia a las personas”, aseveró.

¿Lo dices por Monserrat?

Ella no es santa ni la trabajadora del año, además es egoísta . La película que está filmando mi papá con Barraza se la conseguí yo, porque hablé con el productor y ¿qué hizo ella?, le dijo al productor que no quería que ninguno de los hijos de Melcocha participe en la cinta.

¿Tu papá le hace caso a Monserrat?

Todas lo manipulan, ¿por qué a su edad no tiene casa propia?, con todo el dinero que ha ganado de shows y comerciales.

¿Ella le ve los contratos a tu papá?

Ella agarra todo. Se cree su mánager cuando ni siquiera sabe expresarse.

¿Crees que tu papá necesita psicólogo?

Ella necesita psicólogo porque habla lo que le conviene.

Monserrat, esposa de Melcochita, clama por ayuda psicológica para comediante: todo por conflicto de sus hijos

Pablo Villanueva, mejor conocido como Melcochita, se presentó en el programa “Andrea” para pedir que su nieto Jesús Guevara sea liberado de la prisión, pues considera que su condena es excesiva para el crimen que cometió.

Ante esta situación, Monserrat Seminario, esposa de Melcochita, aprovechó el espacio de Andrea Llosa para pedir ayuda psicológica para el comediante.

La esposa de Pablo Villanueva considera que el artista de 86 años necesita de ayuda profesional porque se sigue preocupando por los problemas de sus hijos, nietos y hermanos, pese a su avanzada edad.

“Eso demuestra el amor que te tiene Monserrat porque es algo importante. El amor también es salud mental y enfocarnos en la parte emocional. Nosotros queremos por favor que tengas la ayuda psicológica de la especialista Marisol Pinedo ”, señaló la conductora del programa “Andrea”.

Melcochita no se negó a recibir ayuda profesional, pero al mismo tiempo pidió ayuda para que su nieto tenga una libertad condicional.

Además, explicó en el programa “Andrea” que él no necesita de la ayuda económica de sus hijos o de sus nietos.

“ Yo soy suficiente varón para superarme y que no me ayude nadie . No necesito que me ayuden”, manifestó Pablo Villanueva en ATV.