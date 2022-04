Álvaro Pérez, quien fue integrante del programa “Combate” durante dos temporadas”, ingresó al mundo del periodismo tras decirle adiós al reality de competencia, y hoy trabaja como reportero de Panamericana Televisión.

¿Qué temas fueron ‘armados’ en Combate según Álvaro Pérez?

El joven comunicador brindó una entrevista a El Comercio, donde, además de recordar su paso por uno de los programas de competencia más vistos de la TV peruana, reveló detalles poco conocidos sobre cómo funcionaba realmente el reality.

Según reveló al citado medio, los entonces productores le recomendaron ‘armar’ un romance con alguna chica reality para destacar en el programa. “A mí me quisieron armar un romance con Macarena Vélez. Me hacían regalarle cosas o decirle palabras de amor, pero todo era armado. Hacen novelas”, acotó.

El también artista plástico contó que, incluso, intentaron provocar una enemistad entre él y Mario Irivarren, y que esta situación lo llevó a decidir a alejarse del mundo del espectáculo para incursionar en el periodismo.

“Me quisieron hacer pelear con Mario Irivarren y, la verdad, que el chico siempre ha sido muy educado conmigo. Entonces, a mí me frustraba porque yo sentía que los productores tenían una fijación por hacerme pelear con él. Yo no quería discutir con alguien para cobrar notoriedad”, refirió.

Álvaro Pérez (Foto: @perez_moral)

¿Qué hace en la actualidad Álvaro Pérez?

Álvaro Pérez señaló en la entrevista que forjar una trayectoria como periodista no ha sido nada fácil, pues no solo ha tenido que luchar contra el estigma social por haber sido un chico reality, sino también tuvo que lidiar con el rechazo de sus colegas reporteros.

“Cuando fui escalando, poco a poco los mismos colegas se preguntaban: ‘¿Él qué hace acá si él es un chico reality?’. (…) Me hicieron bullying. Un ejemplo fue cuando yo empecé a trabajar en Sol TV, un medio regional trujillano. Me pusieron como corresponsal del Congreso de la República y cuando me tocaba preguntar al entrevistado, los colegas me dejaban solo y se iban. La pasé mal”, lamentó.

