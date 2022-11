En los últimos días, mediante las redes sociales se ha vuelto tendencia una peculiar comparación entre hombres y mujeres utilizando cosméticos y prendas de vestir.

En el caso de las mujeres, usuarias han comparado las acciones de sus parejas con rímeles, el cosmético que sirve para pintarse las pestañas. De igual manera, otras chicas lo comparan haciendo referencia a aspectos sexuales.

A través de TikTok, Twitter o Facebook, las mujeres hace uso del rímel como una referencia para quejarse o criticar el comportamiento de sus parejas, como alejarse, ser indiferente o mostrar poco interés.

“ Mi rímel se secó, no quería tirarlo porque pensé que ninguno me iba a gustar tanto como ese. Cuando por fin tuve el valor de tirarlo y probar otros, me di cuenta que ese rímel no fue tan bueno como pensaba ”, “ El rímel se me puso raro y seco. Y lo tiré a la basura porque tengo otros guardados. Y no hablamos del rímel ”, comparten las internautas.

En el caso de los hombres, usan una gorra para referirse a su relación con sus parejas mujeres. “ A mí me gustaba esa gorra, aunque nunca me combinó, y no hablo de gorras ”, escribió @elascencio0.