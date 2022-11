El cantante y freestyler peruano Jaze lidera el proyecto TOY LOKAZO que lo lleva a experimentar con distintos elementos musicales, fusionados con el Hip hop y Freestyle, como un alter ego que ha tomado posesión y ‘está locazo’.

TOYLO es el nombre de este personaje que se apodera de Jaze y lanza la primera canción de este proyecto en YouTube bajo el nombre de ‘akel pastel’.

El tema se ha mantenido en tendencia y ha generado buenos comentarios de parte de sus seguidores quienes especulan qué es lo que podría continuar en el futuro en la carrera de Jaze.

¿Qué es TOY LOKAZO y qué tiene que ver con Jaze?

En octubre de 2021, Jaze estrenó su primer disco musical titulado “Personalidad 7″, un proyecto que nació en pandemia y con el que se presenta ante el mundo como cantante.

“La música es lo que me hace sentir más libre. Una cosa es que no me encante batallar, pero me encanta rapear y hacer frestyle. Lo que no me gusta es que necesariamente sea una batalla por cómo están enfocadas ahora, más allá de que ataque o no ataque porque mi manera de ganar puede ser rapeando mejor que el otro, yo igual ataco. No me siento en sintonía con la manera de ver las batallas de ahora, de la toxicidad que hay”, dijo aquella vez.