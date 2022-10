SE MOLESTÓ. La Tigresa del Oriente fue la invitada del programa ‘¿Qué ha pasao?’ de Trome para un íntimo reencuentro con ‘Beto Tortiz’ bajo la imitación de Miguel Moreno. Sin embargo, la entrevista no tuvo un buen final porque la artista se indignó y se peleó EN VIVO con el conductor.

Todo inició cuando ‘Beto Tortiz’ bromeaba a la Tigresa respecto a su edad, por lo que esto molestó a la cantante, quien le levantó la mano y posteriormente le arranchó los lentes. Pese a su accionar, la Tigresa tomó en modo de broma el suceso.

“ No te pongas picón pues, siempre a inicio te pusiste picón conmigo porque yo te estaba ganando en visitas, en rating en ese tiempo . Piconazo y me hiciste pasar un momento bien difícil. Mira, con ese trapito te limpié la cara”, dijo bastante incómoda.

“ ¿Para qué aceptas la entrevista? Porque no te gusta que te pregunte que has estado con Pedro Pica Piedra porque te estás poniendo mal, no te gusta entonces no vengas, nos haces perder el tiempo”, contestó entre risas Moreno, mientras que la Tigresa atinó a irse del set de Trome.

“Yo voy a venir cuando quiero, no te pongas así de malcriado porque no te queda bien, chau, chau, ya no quiero hablar contigo Beto porque eres un picón y perdedor ”, agregó.

