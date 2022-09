¡NO RENUNCIARÁ! Pancho Rodríguez cumplió aproximadamente 8 meses de estar impedido de ingresar al Perú y remarcó que agotará todas las posibilidades para volver a nuestro país y continuar trabajando.

“Yo no estoy entrando porque Migraciones al día de hoy no se manifiesta, por lo mismo vamos a llevar mi instancia a un nivel internacional, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vamos a llevar esto a otro plano ”, explicó en En Boca de Todos.

Según explicó, no puede volver al Perú porque existen “políticos” que estarían metiendo presión para evitarlo.

“Supuestamente, Migraciones ya se manifestó y ya levantaron mi prohibición de ingreso al Perú, pero en el sistema yo sigo con la prohibición. Eso es lo que nosotros estamos viendo que es lo que pasa y aparentemente hay gente detrás, políticos metidos” , indicó.

¿Por qué quiere regresar Pancho Rodríguez al Perú?

El chileno enfatizó que él tiene toda su vida hecha en nuestro país, a pesar de no ser su lugar de nacimiento, considera que es su hogar.

“Yo amo Perú y tengo mi vida allá , yo no estoy en Perú porque me quise ir, no estoy porque me sacaron”, manifestó.

Pancho Rodríguez habla desde Chile

