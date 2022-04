Un amor inquebrantable, así parecía el romance entre la bailarina Claudia Portocarrero y el cumbiambero Dilbert Aguilar, sin embargo, todo llegó a su fin tras 12 años de relación. En el 2012, ambos anunciaron su separación sin explicar las razones de su ruptura, pero años más tarde, fue la misma Claudia quien compartió más detalles. Aquí te contamos su historia.

A sus 26 años, Dilbert Aguilar ya figuraba como uno de los artistas más populares de la cumbia peruana y comenzó a ganar fama. Por su parte, Claudia Portocarrero aún tenía 14 años y vivía en Iquitos cuando conoció al cantante. Sus caminos se cruzaron para formar una buena relación.

Años más tardes, Dilbert decidió contratar a la conocida ‘ñañita’ como bailarina de su orquesta musical, fortaleciendo sus lazos de amistad y con el tiempo de enamoramiento. Considerada como una de las parejas más sólidas de Chollywood , en el 2012 ambos artistas sorprendieron al mundo de la farándula con su ruptura.

Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero, su historia de amor.

LA FORTALECIDA AMISTAD ENTRE CLAUDIA Y DILBERT

Pese a que vivieron una dolorosa separación tras varios años de romance, Claudia Portocarrero y Dilbert Aguilar nunca se alejaron y prefirieron anteponer su amistad que luchar por un amor que ya no iba más.

En entrevista con Andrea Llosa en el 2018, Claudia Portocarrero dio detalles de la abrupta ruptura que vivió con el cantante. La bailarina confesó que lloró mucho con la separación, pero eso la ayudó para salir más fortalecida.

“Terminamos super bien, nos llevamos bien. Hasta el día de hoy los sentimientos están ahí, pero de diferente manera. Es parte de mi familia, mi hermano. Terminamos en ese momento, pasó lo que pasó, lloré lo que tenía que llorar, necesitaba desintoxicarme de toda la prensa que venían a preguntarme ”, dijo.

¿DILBERT AGUILAR FUE EL CULPABLE DE LA SEPARACIÓN?

En la misma entrevista con Andrea Llosa en ATV, Claudia Portocarrero confesó que si se separó de Dilbert Aguilar no fue por su decisión y que se debió por “lo que hizo” el cantante. Pese a las demostraciones de amor que le daba mediante sus videoclips, la bailarina confirmaría así que la ruptura fue provocada por el cumbiambero.

“Solo él y yo sabemos por qué se terminó, la gente puede hablar de muchas cosas, me puede culpar y decir que me aproveché, pero no es así, sí lo amaba. Creo que si no hubiera hecho lo que hizo ya hasta tuviéramos un hijo, lo único que puedo decir es que no fue por mí ”, sentenció.

TROME | La historia de amor de Claudia Portocarrero y Dilbert Aguilar y su ruptura: ¿El cantante tenía otra familia?

DILBERT TENÍA HIJOS, PERO ¿CLAUDIA NO SABÍA?

Dilbert Aguilar también se enlazó con el programa de Andrea Llosa para sorprender a su “gran amiga” Claudia Portocarrero, pero una verdad habría salido a la luz sin pensarlo. El cantante contó, en ese entonces (2018) que tiene ya tres hijas de 16 años, 15 y una pequeñita. Esto provocó que la conductora sacara sus cálculos.

“Aguanta, cuando ustedes estaban juntos, él ya tenía hijos... Ahora ya entiendo por qué terminaron, él ya tenía hijas. ¿Tú sabías? ”, dijo sorprendida Andrea Llosa poniendo nerviosa a Claudia Portocarrero, quien evitó dar detalles.