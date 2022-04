Antes de su historia de amor con Christian Domínguez, Pamela Franco hacía sus pininos en el mundo de la farándula con su relación con Marco ‘Chemo’ Ruiz, cuando era integrante de la agrupación ‘Alma Bella’. En esta nota recopilamos detalles de aquella breve relación que mantuvo el futbolista con la cantante.

A mediados del 2015, el romance de Pamela Franco y Chemo Ruiz empezó a hacerse público en la farándula. Pese a que ambos destilaban felicidad en sus fotos, la imagen de Dorita Orbegoso siempre estuvo a la sombra.

Pese al buen momento que afrontaban, la relación de Pamela Franco y ‘Chemo’ Ruiz decayó en octubre de 2015 cuando ella descubrió los mensajes que el futbolista envió a Dorita Orbegoso, su exesposa.

“Tenían mensajes donde recordaban su vida pasada, llamadas también. No se llegaron a ver, pero se hablaron muchas veces”, comentó Pamela Franco en el desaparecido programa ‘Al aire’.

Pamela Franco: “Chemo Ruiz me jaló de los pelos”.

SUPERARON CRISIS

Pamela Franco decidió darle una nueva oportunidad con Chemo Ruiz. En noviembre del 2015, en una entrevista con Trome, ella reveló que todos sus problemas habían quedado en el pasado y hasta indicó que quería tener un hijo con él.

“Antes de ser enamorados hemos sido amigos, sé bien qué tipo de persona es”, comentó Pamela Franco. Chemo Ruiz, por su parte, negó que le haya sido infiel a la joven bailarina.

“Nunca (fui infiel). Jamás me voy a meter con alguien mientras esté convencido de lo que siento”, agregó Chemo Ruiz en declaraciones a Trome.

En mayo del 2016, Pamela Franco reveló que su aún pareja ‘Chemo’ Ruiz la agredió físicamente por lo que decidió asentar la denuncia en la comisaría de Jesús María. Este fue el detonante para que el romance llegara a su fin.

“Lo que pasa es que Chemo Ruiz no está bien, porque a nadie se le agrede. Ya se mostró como es, solo puedo decir que ya no estoy más con él. No quiero saber más nada de él, no lo quiero en mi vida. Quise conversar, pero no puedo hacerlo con alguien que me agrede, jala de los pelos, que me tira la puerta. ¡Cómo voy a conversar con una persona agresiva!, con un demonio”, sostuvo Franco en ‘Hola a Todos’, en aquella época.

El parte policial se detalla que Pamela Franco abandona el hogar que compartía con Chemo Ruiz, por haber sufrido violencia física, forcejeo y por incompatibilidad de caracteres.

Tras esto, ‘Chemo’ Ruiz respondió que la denuncia no fue tal y como la cantante de Agua Bella lo contó. El jugador asumió su culpa por su respuesta violenta y se le notó arrepentido.

¿QUÉ PASÓ CON CHEMO RUIZ Y CON PAMELA FRANCO?

Actualmente, Pamela Franco mantiene una sólida relación con Christian Domínguez con quien tiene una hija de 1 año. Además, la bailarina confiesa que ya tiene planes de matrimonio con el cantante de La Gran Orquesta.

Marco ‘Chemo’ Ruiz pareció en El valor de la verdad junto a su expareja Mónica Cabrejos y se mantiene alejado del mundo de la farándula.

