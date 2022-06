El nombre de Andrea Arana ha saltado al ojo público luego de la presentación en EEG de su compañera de ‘Un día en el mall’ Valeria Flórez, donde Johanna San Miguel le hizo una incómoda pregunta haciendo referencia a su labor como conductora del espacio de entretenimiento de Willax Televisión.

Andrea no se quedó callada y sacó cara por la candidata al Miss Perú, asegurando que la popular ‘Chata’ tiene especial afinidad con Patricio Parodi y Luciana Fuster, a quienes critican frecuentemente en su programa. ¿Quién es la joven conductora de Willax conocida por su comentarios sin tapujos y carácter afable?

¿QUIÉN ES ANDREA ARANA?

Andrea Arana es una joven conductora de televisión natural de Huacho, que estudió la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Además de haber obtenido su bachiller, también llevó clases de actuación en Arte y Escena en 2019.

Fue Karina Rivera quien impulsó su carrera en el mundo de la televisión llevándola a conducir, junto a ella, un programa de entretenimiento en Willax llamado ‘El blog de Karina’. Cuando la popular animadora decidió abandonar el espacio, Andrea Arana se quedó a la cabeza del programa y su carrera despegó.

Luego, en 2020, condujo el bloque de espectáculos en el noticiero de Willax ‘Primer Plano’, junto a Marisel Linares y Gonzalo Iwasaki. Más tarde fue conductora de ‘Al otro lado’ y ‘Al día con Willax’, para luego consagrarse junto a Valeria Flórez en ‘Un día en el mall’, programa que se transmite por Willax Televisión a las 4:10 de la tarde, inmediatamente después de Amor y Fuego.

Además de su carrera en la televisión, Andrea Arana también tiene una línea de ropa llamada ‘Perfect Match’, la misma que lanzó durante la pandemia del coronavirus.

En una entrevista con Andina, la joven conductora aseguró que le fue muy difícil vivir en el confinamiento porque ya se había acostumbrado a llegar a miles de personas a través de la pantalla. “Recuerdo esas semanas de una gran preocupación ya que mi pasión en la TV y estar en casa sin poder llegar al público fue muy frustrante en principio y luego una incertidumbre, ya que nosotras grabábamos rodeadas de público y llevábamos información valiosa a una audiencia que buscaba contenidos utilitarios ”, dijo para el referido medio.

“Esto nos enseñó que la vida cambia de un momento a otro y que hay que saber reinventarse . Y también demostró de qué madera están hechos los peruanos emprendedores y que día a día salen adelante. Hoy tengo muchos proyectos en mente siempre al frente de una cámara porque esto es mi vida, sin embargo me he diversificado y lancé una línea de ropa; pero mi prioridad es la pantalla chica ”, indicó para Andina destacando su pasión por la televisión.

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE ANDREA ARANA?

Al momento, a Andrea Arana no se le conoce pareja oficial y en su cuenta de Facebook aparece como ‘soltera’. Pese a ello compartió, en febrero de 2021, una romántica fotografía con un joven, quien sería su enamorado, con el texto ‘Cosita linda’.

ANDREA ARANA VÍCTIMA DE ROBO

En diciembre de 2020 Andrea Arana usó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de un robo y le vaciaron sus cuentas bancarias. Según contó, el 1 de octubre del mismo año le robaron su celular dentro de su carro fuera del estadio Alberto Gallardo y no pudo denunciar el hecho hasta la mañana siguiente, cuando se dio cuenta que los delincuentes habían desligado sus cuentas del teléfono.

Más tarde descubrió que todas sus cuentas habían sido vaciadas, desde su cuenta en dólares, su cuenta de ahorros y sus tarjetas de crédito, por un monto total de 15 mil soles. En aquel momento, la conductora denunció que el BCP le puso trabas en el proceso de denuncia y aseguró que no sabía que los ladrones podian entrar a su aplicativo movil del banco desde su celular.

ANDREA ARANA EXPLOTÓ CONTRA EEG

Esta semana Andrea Arana saltó al ojo público tras explotar contra Esto es Guerra luego que Johanna San Miguel le hiciera una incómoda pregunta a su compañera, Valeria Flórez, quien es una de las favoritas en el Miss Perú 2022. Y es que la popular ‘Chata’, de manera indirecta, cuestionó sus opiniones en ‘Un día en el mall’, programa que conducen ambas en Willax.

“No vamos a negar que la pregunta fue para hacerte pisar el palito y tal vez, dejarte mal”, dijo Andrea visiblemente indignada. “Claramente nos dimos cuenta que la pregunta fue para hacerte pisar el palito. No vamos a negar que Johanna San Miguel tiene mucha afinidad tal vez por Patricio Parodi y Luciana Fuster y, valgan verdades, están bien equivocados si creen que este tipo de comentarios que se realizan acá son de manera personal. Lo que se habla es lo que se ve y comenta de manera pública”, agregó.

Asimismo, aseguró que no tocan el tema fuera de su trabajo, en referencia a las críticas que le lanzan al popular ‘Pato’ y su actual pareja. “¿Ustedes qué cosa creen? ¿que salimos de acá y hablamos del tema? olvídense, eso no existe en nuestro radar, e sto es un trabajo, lo tenemos que hacer acá ante las cámaras y comentamos lo que todo el mundo comenta pero no es de manera personal, creo que ahí están confundidos”, dijo tajantemente.

ANDREA ARANA ARREMETE CONTRA LUCIANA FUSTER

Luego de arremeter contra Esto es Guerra por una incómoda pregunta que le hizo Johanna San Miguel a su compañera de ‘Un día en el mall’ Valeria Flórez, Andrea Arana volvió a impacientarse y explotó, esta vez, contra Luciana Fuster, por asegurar que ya está agotada de los rumores que circulan sobre su supuesta rivalidad con las hermanas de Patricio Parodi.

Todo empezó con unas declaraciones de la chica reality para América Espectáculos, donde aseguró que no tiene por qué aclarar detalles de su relación con sus cuñadas, aunque explicó que el fin de semana pasado estuvieron juntas en un matrimonio.

“En la fiesta hemos estado todos juntos en el mismo lugar, no pasa nada con las hermanas, nos llevamos cada vez mejor”, dijo Luciana para las cámaras de su canal. Sin embargo, segundos después aseguró que está cansada de los rumores. “Es agotador, cansa estar aclarando algo que no tiene pies ni cabeza”, acotó.

Andrea Arana, que en el pasado ha criticado duramente a la novia del Pato Parodi, estalló en indignación y le envió tremendo sablazo. “Ay no, qué flojera, yo estoy bien cansada de esta situación porque luego la ‘bebe’ dice que uno hace los comentarios de manera personal, ya uno no puede hablar de ella, se va meter debajo de una piedra. No vamos a opinar de eso porque hay tiempo en la pauta ya...”, dijo indignada.

