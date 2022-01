Claudia Abusada ha dejado boquiabiertos a todos los televidentes luego que apareciera en el programa ‘Amor y Fuego’ y luciera un radical cambio físico tras ser ‘la bomba sexy’ hace algunos años. La modelo se confesó y reveló los problemas emocionales que tiene a raíz de la depresión y ansiedad que vive.

Dejó de lucir su cabello castaño para estrenar una cabellera rubia, Claudia Abusada ha vuelto a aparecer en las últimas horas en las portadas de los medios de comunicación, pero ya no por su paso por el modelaje sino por su radical cambio de look y apariencia.

En el video promocional de su aparición en el programa de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Claudia Abusada contó detalles poco conocidos de su vida y confesó que sufre de depresión desde los 25 años.

“Yo soy depresiva crónica, tengo síndrome depresivo con ansiedad generalizada y agorafobia… Tengo depresión de los 25 años hasta ahora que tengo 46″, manifestó la recordada modelo, notablemente afectada.

Claudia Abusada reaparece con radical cambio de look.

¿QUIÉN ES CLAUDIA ABUSADA?

La guapa modelo Claudia Abusada siempre fue conocida por derrochar su coquetería y sensualidad en las principales desfiles de Lima. Hoy, la popular modelo tiene ya 46 años y ha sorprendido por su aspecto físico.

Sin embargo, eso no la ha detenido para continuar luciendo su cuerpo en las redes sociales y principales plataformas de moda como el Onlyfans. Marcando distancia de Xoana González, Claudia reveló a Magaly TV La Firme que ella no hace porno, sino videos caseros, lo que le sale rentable hoy en día.

Cabe señalar que la popular modelo se distanció de la televisión desde hace algunos años para dedicarse a su familia. Abusada fue considerada una de las modelos top del país gracias a su figura y carisma.

Claudia Abusada en el modelaje años atrás. Foto: Ernesto Jiménez

Incluso competía con las entonces Vengadoras que lo integraban Tilsa Lozano, Maricris Rubio y Giselle Patrón, así como las Justicieras de Shirley Arica.

Actualmente, Claudia Abusada pasa por el peor momento de su vida al revelar que sufre de una crisis emocional muy fuerte.

“Me verán un poco desaparecida porque sufrí una crisis emocional y me han cambiado la medicación, así esperaré cómo evoluciono. No sé si vaya al gimnasio porque tengo miedo de marearme”, confesó. Además, pidió que la apoyen y no la critiquen por su condición.