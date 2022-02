La exvedette Eva María Abad fue intervenida por la Policía Nacional por portar seis granadas de guerra. La exbailarina se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta y agrega un nuevo caso a su largo historial mediático y policial que la hizo saltar a la fama, hace varios años.

En esta nota te contamos algunos pasajes de la vida de la rubia que protagonizó escándalos relacionados al mundo de las drogas, prostitución y videos íntimos.

(Fotos: Frecuencia Latina)

¿QUIÉN ES EVA MARÍA ABAD?

Eva María Abad fue una polémica vedette y bailarina que nació en Pucallpa, Iquitos, pero criada en Lima. Desde joven se caracterizo por su esbelta figura, pero un hecho en su infancia la opacó por una repudiable agresión sexual de la que fue víctima.

“Sufrí una violación a los 8 años con una mujer, la empleada (que trabajaba en su casa abusó de ella)”, dijo Eva María Abad en entrevista con ‘La noche es mía’, en el 2012.

La vida volvería a golpear de la forma más dura a una joven Eva María Abad. En la misma entrevista confesó practicó un abortó y fue la decisión más difícil que le tocó afrontar.

¿Quién es Eva María Abad? La biografía de la exvedette que cayó en las drogas, prostitución y otros escándalos

“Tuve mes y medio y él me dio 500 dólares para abortar y yo fui tan inmadura que lo hice. Es lo único que me arrepiento en mi vida. Me hubiera gustado quedarme con (el bebé). Cuando pasó eso, no me acompañó, fue en un sitio muy feo… yo lo vi en mi mano (a su bebé)”, comentó, visiblemente afectada.

Eva María Abad incursionó en el mundo artístico participando de las funciones de matiné y vermut en el desparecido cine Lido. Posteriormente, saltó al fama al participar de las primeras ediciones de la revista para adultos ‘Cueros’. También formó parte del programa erótico del mismo nombre que se emitía en TV.

La historia de Eva María Abad: escándalos y más

SU PROBLEMA CON LAS DROGAS

Eva María confesó también que consumía cocaína y que se deprimió mucho con el video en que salió con Cromwell Gálvez.

“Primero empecé a consumir cocaína una vez a la semana, luego todos los días. Lo hacía en la noche y no paraba hasta el día siguiente. Tenía miedo. Pensé que por todos lados me estaban filmando. Llegué hasta tapar mis ventanas”.

Posteriormente, Eva María Abad ingresó a centros de rehabilitación, sin embargo, recaía con el tiempo. En el 2014, reapareció para intentar nuevamente incursionar en el mundo de la farándula, pero no lo logró.

LA PROSTITUCIÓN

Eva María Abad siempre negó haber ejercido el oficio más antiguo del mundo, pero tiempo después confesó haber sido dama de compañía ‘por dos meses’.

“Yo trabajé en la Suite de Barrando. Sí, yo trabajé ahí. Trabajaba y salía con hombres. Me prostituía ahí. Me pagaban 400 dólares”, dijo Abad al reconocer que ese oficio la llevó a las drogas.

LAS SUITES DE BARRANCO

En conversación con Carlos Carlín, Eva María Abad indicó que fue en las Suites de Barranco, lugar que era conocido por camuflar la práctica de la prostitución con shows eróticos en vivo. “Fue la primera vez que hice el amor, con un alemán”, comentó.

“Andrés Hurtado me sacó (de las suites) y me llevó a ser modelo de su programa ‘Atrévete con Andrés”, comentó Eva María Abad al revelar cómo fue que saltó a la TV.

Cromwell Gálvez estuvo implicado con Maribel Velarde y otras vedettes. (Difusión)

EL CASO CROMWELL GALVEZ

Eva María Abad confesó que fue su amiga Maribel Velarde le presentó a Cromwell. Él le prepuso ‘cumplir sus fantasías’ a cambio de 10 mil dólares, para así grabar un video con él y su primo. La vedette aceptó pues indicó que necesitaba el dinero para hacer un negocio.

“Me hubiera gustado conocerla (a Maribel) por dentro. Conocí a su hija, conocía a su mamá. Nunca entré a su casa. Viaje que hacíamos, la plata no la tenía yo”, reveló.

Lo que no supo la bailarina fue que Cromwell Gálvez sustrajo cerca de dos millones de dólares de una entidad bancaria para ‘satisfacer sus más íntimos deseos’ con conocidas figuras de Chollywood.

Cuando salió la lista de las bailarinas involucradas, ellas lo negaron como Pedro a Jesús, más de tres veces, sobre todo la más deseada, Eva María Abad. A la charapita, el bancario le desgració la vida. “Nunca hubiera podido estar con ese feo”, declaró ella a los cuatro vientos.

Eva María Abad no solo fue extorsionada con un video del acto íntimo que aún circula en la web, sino que también fue condenada a 3 años de prisión y al pago de una reparación civil de 35 mil nuevos soles (US$10,000 de acuerdo al tipo de cambio de la época), según informan algunos blogs de la época.

Exvedette Eva María Abad fue detenida tras

SU ÚLTIMO ESCÁNDALO: GRANADAS

La ex vedette Eva María Abad fue intervenida por la Policía Nacional por portar seis grandas de guerra. Según efectivos, la bailarina dejó estos artefactos explosivos en la vivienda de su expareja, un excoronel del Ejército, en Surco.

Este hecho se desarrolló en la calle Las Cedrelas, donde Eva María acudió con las seis granadas tras mantener una discusión con su expareja. Cabe precisar que estos artefactos ya fueron desactivados.

Según el reporte de Latina Televisión, la exvedette afirmó que estas granadas le pertenecían a su expareja, quien dejó en su casa estos artefactos por lo que decidió meterlos en su bolso y llevarlos al domicilio de él por temor.