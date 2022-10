Humberto Polar volvió a saltar a las páginas de espectáculos por un pasada entrevista que brindó para el canal de YouTube de Carlos Orozco, donde habló de su larga trayectoria en la televisión, además de grandes figuras de la pantalla chica como Genaro Delgado Parker, Gisela Valcárcel, Ricardo Belmont y Augusto Ferrrando.

El afamado productor de televisión contó varias de sus peripecias en más de 60 años de carrera televisiva, en los que condució y produció exitosos programas desde la década de los cincuenta hasta pasado el 2010.

¿Quién es Humberto Polar?

Humberto Polar es un conocido exproductor y exconductor de televisión de 82 años. Es natural de Arequipa y padre de Gonzalo Polar, quien inició su carrera musical como saxofonista de la exitosa agrupación Arena Hash.

Desde el colegio, Humberto se destacaba por su potente voz, lo que le abrió un espacio en el coro y más adelante, tras dejar la secundaria, trabajó en en canal 2 de Arequipa. Después de esta experiencia en la pantalla chica, emigró a Lima para trabajar en Panamericana Televisión, donde laburó más del 80% de su carrera.

En canal 5 se despempeñó primero como ‘jefe de tráfico’, es decir, estaba pendiente del control maestro y de que las tandas y los programas salieran a su hora. Más tarde se desempeñó como productor del exitoso programa Aló Gisela, donde conoció a la ‘Señito’ y a su madre, a quien calificó como una mujer sumamente divertida.

También tuvo una racha en su trayectoria donde produjo exitosas telenovelas, como Natacha, que llegó a los 60 puntos de rating, Nino, que marcó el debut de Christian Thorsen y Gorrión, que lanzó al estrellato al entonces músico Christian Meier.

Fue cuando estaba produciendo la telenovela ‘La casa de al frente’ que renunció y regresó a Arequipa porque Genaro Delgado Parker le debía nada menos que 38 mil soles. Según contó en entrevista con Carlos Orozco, tomó la decisión de regresar luego de producir, en Arequipa, la minitelenovela ‘No hay por qué llorar’ y de lanzar el canal 8 de la misma región.

Ya con Ernesto Schütz en la gerencia de Panamericana, hizo una última telenovela a la que no le fue muy bien, llamada ‘Gabriela’. En ese momento quería regresar al formato de sitcom como lo había hecho en el pasado con ‘Casado con mi hermano’ pero el gerente lo mandó de vacaciones. “Salí de su oficina y estaba la contadora y me dio mi liquitación, así me enteré que me estaban despidiendo”, contó.

Fuera de la pantalla chica, Humberto Polar decidió comparse una chacra en Piura y se dedicó, por dos años, a sembrar mangos y melones. Luego regresó a canal 4 para preparar una telenovela en el año 2000, pero nunca se realizó porque América Televisión cambió de dueño.

Más tarde, ingresó a Plus Tv en la conducción de Cinezapping, un programa dedicado a la crítica de cine donde duró 13 años. Finalmente, en 2014, su contrato termina y él cree que fue por el ingreso de Carlos Carlín.

“A mí me da la impresión, es una hipótesis, que la plata que me pagaban a mí estaba en un presupuesto que tenía que manejar para contratar a Carlos Carlín, mi sueldo les hacía falta para completarle, es mucha casualidad que me digan ‘chau’ y salga Carlín. Yo no les pedía mucha plata y Carlín era caro”, dijo en entrevista con Carlos Orozco.

