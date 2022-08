El padre de los actores Gianella y Jesús Neyra se encuentra envuelto en una polémica denuncia luego que su expareja, la exvoleybolista Yolanda Sánchez, lo acusara de no pasarle pensión a su última hija Mafer. En entrevista a Trome, la también hermana de ‘Wally’ Sánchez señala que el exfutbolista no le deposita dinero desde que inició la pandemia.

“A Mafer, mi hija, la tuve que sacar del colegio ‘Los Reyes Rojos’ de Barranco, porque él estaba a cargo de pagar la pensión y no cumplía... Cubro todo, porque no me da para alimentación, ni ropa ”, dijo.

Incluso, Yolanda Sánchez cuenta que su hija le pidió apoyo a su hermana Gianella Neyra, pero la conductora de televisión le dijo que no era su responsabilidad, pues les corresponde a los papás. Sin embargo, señaló que solo un par de veces la ha ayudado.

“ Seguro (Gianella puede marcar distancia conmigo), pero no me importa si de por medio está mi niña . Ella es más importante que todo el mundo”, acotó.

¿QUIÉN ES JESÚS ‘CHACHUCO’ NEYRA?

Jesús ‘Cachucho’ Neyra fue un conocido futbolista que se desempeñó en equipos como Melgar de Arequipa, Deportivo Municipal y Atlético Chalaco. En aquellos tiempos, tuvo una exitosa carrera, puesto que fue convocado a la selección juvenil por el preolímpico de Munich 72.

El deportista es padre de los actores Jesús y Gianella Neyra, así como del escritor Ezio Neyra. Tuvo otra hija con la exvoleibolita Yolanda Sánchez.

