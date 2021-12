Juan Víctor Sánchez se ha convertido en uno de los personajes que viene acaparando las portadas de las noticias de farándula por sus enfrentamientos mediáticos con Andrea San Martín, luego de que la ojiverde le negara visitar a su hija por un temor de que pueda llevársela a Estados Unidos y alejarla de ella. En esta nota te contamos más detalles de la biografía y otros secretos pocos conocidos.

Andrea San Martín ha señalado que no es el monstruo que Juan Víctor asegura que es tras haber difundido unos audios donde ella trata de mala forma a su hija. Por su parte, él se mantiene forme en su obtenido de quedarse con la tenencia completa de la pequeña.

Andrea San Martín y Juan Victor son padres de Lara, la segunda hija de la modelo | Foto: Instagram (@andrea_san.martin)

¿QUIÉN ES JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ?

Juan Víctor Sánchez es un joven emprendedor de 30 años que saltó a la fama por su relación con Andrea San Martín, con quien tiene una hija llamada Lara. Además, se dedicó por buen tiempo a la aviación comercial al trabajar como tripulante de una conocida aerolínea. Actualmente tiene su marca de miel llamada ‘Honey Bumiel’. Asimismo, tiene un hijo mayor llamado Sebastián, fruto de una relación anterior.

Tras dar por finalizada su relación con Andrea San Martín, Juan Víctor se mantuvo alejado de los reflectores hasta este 2021 que inició un enfrentamiento legal con la conductora por la tenencia de su hija.

¿CÓMO CONOCIÓ ANDREA SAN MARTÍN A JUAN VICTOR SANCHEZ?

En noviembre del 2017, Andrea San Martín hizo oficial su romance con Juan Víctor a través de una publicación en su cuenta de Instagram. La modelo salía de una tormentosa relación con Sebastián Lizarzaburu, con quien regresaría años después, pero esa es otra historia.

Aquella vez, Andrea San Martín y Juan Víctor asistieron a un matrimonio de unos amigos y confirmaron su romance en redes sociales. Según se supo, el joven y la ojiverde eran cercanos desde el colegio y habían retomado comunicación.

Pese a que todo parecía amor y felicidad, Juan Víctor Sánchez reveló este 2021 lo que realmente pasaba en su apresurado romane con Andrea San Martín, que inició a raíz del embarazo de la modelo.

EL EMBARAZO DE ANDREA SAN MARTÍN

En el programa de Andrea Llosa, Juan Víctor señaló que no estaba enamorado de Andrea San Martín y que si inició una relación con ella, fue porque se encontraba en la dulce espera.

“A los 20 días de salir quedó embarazada. Suena crudo decir esto, pero iniciamos una relación porque ella estaba embarazada”, dijo Juan Víctor, muy seguro de la respuesta que le daba a Andrea Llosa.

A los pocos meses de anunciar su embarazo, los problemas empezaron a manifestarse en la breve relación de Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez pues ella enviaba indirectas indicando que necesitaba atención.

En marzo de 2018, Andrea San Martín anunció oficialmente el fin de su relación con Juan Víctor, indicando que sería una mamá soltera.

“Una familia es básicamente un equipo, el más unido, en el que todos los integrantes se apoyan, se escuchan, se protegen y buscan hacerse felices”, se leía en la publicación de Andrea.

JUAN VÍCTOR Y SUS PROBLEMAS CON ANDREA SAN MARTÍN

En marzo del 2021, los rumores de una reconciliación entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, padre de su primera hija Maia, se hacían más fuertes. Esto no fue del agrado de Juan Víctor, pues él vivió con Andrea los conflictos que tenía con el ‘hombre roca’.

Aquellas veces, Juan Víctor utilizaba su cuenta de Instagram para lanzar indirectas a la pareja, sobre todo por los viajes que hacían juntos y con las dos pequeñas. “Si de corazón no te salen las cosas... Si por naturalidad no te sale el cariño hacia alguien... No fuerces, se ve peor”, escribió en aquel entonces.

En setiembre del 2021, Juan Víctor ofreció algunas declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’ y le pidió públicamente a su ex Andrea San Martín y a Sebastián Lizarzaburu no exponer a su pequeña hija Lara en redes sociales. El joven arremetió sobre todo por publicar un video en redes donde muestran cómo se baña la menor.

Con el paso de los meses, los enfrentamientos se agudizaron hasta el punto de que ambos se denunciaran por agresiones y maltratos a su menor hija. La batalla parece que no tiene cuando acaban. Ahora Andrea San Martín señala que busca encontrar una solución a estos problemas. ¿Lo conseguirán?

