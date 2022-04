Stephanie Cayo habría puesto fin a su romance con el actor español Maxi Iglesias, con quien además protagonizó la película peruana ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’. Sin embargo, la actriz no estaría soltera, pues habría encontrado otra vez un nuevo amor en el galán turco Kerem Bürsin y aquí te contamos quién es él.

Medios de espectáculos internacionales especulan sobre una relación sentimental entre Stephanie Cayo y el actor que participó en la exitosa serie ‘Love is in the air’. Tras esto, el español Maxi Iglesias despertó rumores de ruptura por indirectos mensajes.

“Nunca se pierde, siempre se aprende”, “ A veces hay gente que no quieren a otras personas, no por egoísmo, ni por orgullo, ni porque no sean capaces , si no nos quieren es porque a lo mejor no están preparados para querer o están más pendientes en quererse a sí mismo”, comentó en sus redes sociales.

Stephanie Cayo y Kerem Bürsin pasaron momentos juntos en España, mientras Max Iglesias no le dedicó ninguna palabra a su novia peruana por su cumpleaños número 34.

¿Quién es el galán turco Kerem Bürsin vinculado a Stephanie Cayo?

El nombre del galán turco Kerem Bürsin ha sonado con fuerza en las últimas horas en nuestro país, no por su talento, sino por el posible romance que estaría formando con la peruana Stephanie Cayo. Sin embargo, aquí te contamos un poco más de su trayectoria.

Kerem es un actor y modelo turco reconocido mundialmente por interpretar al personaje Sercan Bolat en la exitosa serie ‘Love is in the air’. A raíz de su fama, ha conseguido ser portada de las más prestigiosas revistas en lo último de la moda.

Su exitosa carrera profesional lo ha llevado a ganar grandes premios. En el 2017, lo proclamaron como ganador en la categoría de ‘mejor actor’ para los Premios Seoul International Drama por la serie de televisión ‘Bu Sehir Arkandan Gelecek’. Además, ese mismo año también ganó en los ‘Premios YILDIZ’.

Pero el año 2022 fue el mejor de toda su carrera profesional, Kerem Bürsin fue elegido para dar vida a uno de los personajes principales de la telenovela turca del momento, ‘Love is in the air’

Actor Kerem Bürsin terminó su relación con Hande Erçel

En los últimos meses, el actor Kerem Bürsin también dio que hablar por su ruptura con la actriz turca Hande Erçel, coprotagonista de la serie Love Is in the Air”. Al igual que los rumores de su amorío con Stephanie Cayo, los medios turcos dieron a conocer el fin de su relación.

Stephanie Cayo tendría un romance con el actor turco Kerem Bürsin. Foto: Instagram

¿Kerem Bürsin será Wolverine en Marvel?

El galán de la telenovela turca “Love Is in the Air” volvió a soltar una indirecta sobre sus deseos de convertirse en el personaje de Marvel, que fue interpretado por Hugh Jackman, sobre todo ante la expansión y popularidad el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El actor ahora está en busca de llegar a Hollywood.

Así como en su momento sus seguidores pidieron que sea el nuevo James Bond, ahora todos están convencidos de que el intérprete debería tener al menos un casting en una futura película de Wolverine, un transcendido que suena cada vez más fuerte en el MCU.

“Tengo que hacer una confesión.... Soy el verdadero Wolverine pero shhhh, todavía no lo saben”, escribió el galán de “Love Is in the Air”